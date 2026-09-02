TENIS
Partidos US Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Alcaraz, Jódar, Mérida y Badosa
Consulta el orden de juego completo del US Open 2026 y los partidos programados para hoy miércoles 2 de agosto
La jornada del US Open de hoy encara una gran presencia de partidos con tenistas españoles para este miércoles 2 de septiembre, con la disputa de una mezcla de partidos de primera y segunda ronda.
Debido a la lluvia, han sido muchos los encuentros que han tenido que posponerse a la siguiente jornada, haciendo coincidir duelos como el de segunda ronda de Carlos Alcaraz con el estreno de Rafa Jódar en Nueva York.
Este problema de lluvias también se ha trasladado al partido de Badosa, quien estaba a dos puntos de certificar la victoria en su debut en Nueva York. Hoy, el día viene cargado de sello español también de la mano de Dani Mérida, Jaume Munar y Oksana Selekhmeteva.
Esta jornada, que sigue alimentando el sueño de que finalmente un miembro de la 'Armada' se lleve la gran victoria a casa, promete dejar grandes encuentros para el recuerdo si la lluvia nos da una tregua.
Orden de juego y horarios hoy en el US Open
Pista Arthur Ashe (17:30 CEST)
- [3] Jessica Pegula vs Sofia Kenin
- [8] Ben Shelton vs Hubert Hurkacz
- 01:00 CEST (3 de septiembre): [1] Aryna Sabalenka vs Polina Iatcenko
- Seguido de: Jaime Faria vs [2] Carlos Alcaraz
Pista Louis Armstrong (17:00 CEST)
- [7] Daniil Medvedev vs Sebastian Gorzny
- [11] Marta Kostyuk vs Sloane Stephens
- 01:00 CEST (3 de septiembre): Rei Sakamoto vs [11] Frances Tiafoe
- Seguido de: Lallana Tararudee vs [6] Linda Noskova
Pista 17 (17:00 CEST)
- Taylor Townsend vs Taylah Preston
- No antes de 18:30 CEST: Daria Kasatkina vs Paula Badosa
- No antes de 19:00 CEST: [12] Rafael Jodar vs Yunchaokete Bu
- Seguido de: Lloyd Harris vs Stefanos Tsitsipas
Pista 10 (17:00 CEST)
- Jaume Munar vs [26] Arthur Rinderknech
- No antes de 18:30 CEST: Fabian Marozsan vs Michael Zheng
- No antes de 20:00 CEST: Jesper de Jong vs Francesco Passaro
Pista 11 (17:00 CEST)
- Daniel Merida vs [23] Andrey Rublev
- No antes de 18:30 CEST: Andrea Guerrieri vs [6] Alex de Miñaur
- No antes de 20:00 CEST: Tatjana Maria vs [30] Jelena Ostapenko
- Seguido de: Kimberly Birrell vs [18] Ekaterina Alexandrova
Pista 15 (20:00 CEST)
- Nikola Bartunkova vs Mayar Sherif
- Seguido de: Oksana Selekhmeteva vs Kamilla Rakhimova
Cada día del torneo, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.
¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?
En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de los españoles.
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