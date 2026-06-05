Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Zverev, Marcel Granollers y Cobolli

Roland Garros 2026 encara su recta final este viernes 5 de mayo con la disputa de su antepenúltimo día de competición. Con Chwalinska y Andreeva confirmadas como finalistas en el cuadro femenino, hoy llega el momento de definir la identidad de las dos raquetas que pugnarán por el trofeo en categoría masculina.

La acción de la jornada del viernes se concentra en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Jakub Mensik y Alexander Zverev. En el turno de la tarde saldrán a escena Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli, que ya sabrán a esas alturas quién será su rival en la final.

Respecto a la representación de los españoles, en categoría individual terminó con la eliminación de Rafa Jódar en cuartos contra Zverev. Sin embargo, en dobles, Marcel Granollers todavía tiene opciones de seguir avanzando en el Grand Slam parisino.

Orden de juego y horarios hoy en Roland Garros

Pista Philippe-Chatrier (14:30) [26] Jakub Mensik vs [2] Alexander Zverev

Jakub Mensik vs Alexander Zverev No antes de 19:00: Matteo Arnaldi vs [10] Flavio Cobolli Pista Simonne-Mathieu (12:00) [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs [4] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani Shuko Aoyama / En-Shuo Liang vs [2] Anna Danilina / Aleksandra Krunic

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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