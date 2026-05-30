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Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sabalenka, Landaluce y Gauff
Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy sábado 30 de mayo
Roland Garros 2026 da paso este sábado 30 de mayo a una nueva tanda de partidos en tercera ronda tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Después de una jornada excepcional que contó con la participación de Djokovic, Jódar y Zverev, algunas de las mejores raquetas del circuito saldrán a escena con el objetivo de pasar el primer gran corte del Gran Slam parisino.
Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Flavio Cobolli vs [18] Learner Tien. Después llegará el turno de Anisimova y Coco Gauff en categoría femenina antes de dar paso al plato fuerte de la jornada, con Auger-Aliassime y Brandon Nakashima cerrando el día.
Respecto a la representación de los españoles, Martin Landaluce mide sus fuerzas ante Juan Manuel Cerúndolo, protagonista de la gran sorpresa de lo que llevamos de torneo al eliminar a Jannik Sinner en la ronda anterior, mientras que Sara Sorribes completa el cupo nacional de la jornada en dobles.
¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?
Pista Philippe-Chatrier (12:00)
- [10] Flavio Cobolli vs [18] Learner Tien
- Diane Parry vs [6] Amanda Anisimova
- No antes de 16:00: [4] Coco Gauff vs [28] Anastasia Potapova
- No antes de 20:15: [4] Felix Auger-Aliassime vs [31] Brandon Nakashima
Pista Suzanne-Lenglen (11:00)
- [17] Iva Jovic vs [16] Naomi Osaka
- [1] Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina
- Moise Kouame vs Alejandro Tabilo
- Jaime Faria vs [19] Frances Tiafoe
Pista Simonne-Mathieu (11:00)
- Maria Sakkari vs Maja Chwalinska
- No antes de 13:00: Matteo Berrettini vs Francisco Comesaña
- [9] Victoria Mboko vs [19] Madison Keys
- Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs [4] Christian Harrison / Neal Skupski
Pista 14 (11:00)
- [25] Francisco Cerúndolo vs Zachary Svajda
- [22] Anna Kalinskaya vs Camila Osorio
- Matteo Arnaldi vs Raphael Collignon
- [11] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Fiona Ferro / Diane Parry
Pista 7 (12:00)
- [25] Diana Shnaider vs Oleksandra Oliynykova
- No antes de 13:30: Juan Manuel Cerúndolo vs Martin Landaluce
- Leolia Jeanjean / Geoffrey Blancaneaux vs Erin Routliffe / Andre Goransson
Pista 6 (11:00)
- Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo vs Beatriz Haddad Maia / Liudmila Samsonova
- Benjamin Kittay / Rajeev Ram vs [14] Alexander Erler / Lucas Miedler
- Eudice Chong / Veronika Erjavec vs [12] Storm Hunter / Caty McNally
- Olivia Nicholls / Henry Patten o Nicole Melichar-Martinez / Tiago Arribage vs Asia Muhammad / Nikola Mektic
Pista 9 (11:00)
- Ingrid Martins / Solana Sierra vs Magali Kempen / Andreja Klepac
- [10] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Magda Linette / Yuliia Starodubtseva o Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
- Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs [16] Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
- Tereza Mihalikova / Kevin Krawietz o Cristina Bucsa / Rafael Matos vs Su-Wei Hsieh / Mark Wallner
Pista 12 (12:00)
- Nicole Fossa Huergo / Tamara Korpatsch vs [3] Elise Mertens / Shuai Zhang
- [7] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Robert Galloway / John Peers
- Ulrikke Eikeri / Lucas Miedler vs [7] Anna Danilina / J.J. Tracy
Pista 13 (12:00)
- Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva vs [15] Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
- Andre Goransson / Evan King vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
- Giuliana Olmos / Austin Krajicek vs Irina Khromacheva / Jakob Schnaitter
¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?
En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.
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