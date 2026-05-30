Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sabalenka, Landaluce y Gauff

Roland Garros 2026 da paso este sábado 30 de mayo a una nueva tanda de partidos en tercera ronda tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Después de una jornada excepcional que contó con la participación de Djokovic, Jódar y Zverev, algunas de las mejores raquetas del circuito saldrán a escena con el objetivo de pasar el primer gran corte del Gran Slam parisino.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Flavio Cobolli vs [18] Learner Tien. Después llegará el turno de Anisimova y Coco Gauff en categoría femenina antes de dar paso al plato fuerte de la jornada, con Auger-Aliassime y Brandon Nakashima cerrando el día.

Respecto a la representación de los españoles, Martin Landaluce mide sus fuerzas ante Juan Manuel Cerúndolo, protagonista de la gran sorpresa de lo que llevamos de torneo al eliminar a Jannik Sinner en la ronda anterior, mientras que Sara Sorribes completa el cupo nacional de la jornada en dobles.

Cerúndolo, verdugo de Sinner y rival de Landaluce en Roland Garros 2026 / EFE

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00) [10] Flavio Cobolli vs [18] Learner Tien

Diane Parry vs [6] Amanda Anisimova

No antes de 16:00 : [4] Coco Gauff vs [28] Anastasia Potapova

: [4] Coco Gauff vs [28] Anastasia Potapova No antes de 20:15: [4] Felix Auger-Aliassime vs [31] Brandon Nakashima Pista Suzanne-Lenglen (11:00) [17] Iva Jovic vs [16] Naomi Osaka

[1] Aryna Sabalenka vs Daria Kasatkina

Moise Kouame vs Alejandro Tabilo

Jaime Faria vs [19] Frances Tiafoe Pista Simonne-Mathieu (11:00) Maria Sakkari vs Maja Chwalinska

No antes de 13:00 : Matteo Berrettini vs Francisco Comesaña

: Matteo Berrettini vs Francisco Comesaña [9] Victoria Mboko vs [19] Madison Keys

Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert vs [4] Christian Harrison / Neal Skupski Pista 14 (11:00) [25] Francisco Cerúndolo vs Zachary Svajda

[22] Anna Kalinskaya vs Camila Osorio

Matteo Arnaldi vs Raphael Collignon

[11] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Fiona Ferro / Diane Parry Pista 7 (12:00) [25] Diana Shnaider vs Oleksandra Oliynykova

No antes de 13:30 : Juan Manuel Cerúndolo vs Martin Landaluce

: Juan Manuel Cerúndolo vs Martin Landaluce Leolia Jeanjean / Geoffrey Blancaneaux vs Erin Routliffe / Andre Goransson Pista 6 (11:00) Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo vs Beatriz Haddad Maia / Liudmila Samsonova

Benjamin Kittay / Rajeev Ram vs [14] Alexander Erler / Lucas Miedler

Eudice Chong / Veronika Erjavec vs [12] Storm Hunter / Caty McNally

Olivia Nicholls / Henry Patten o Nicole Melichar-Martinez / Tiago Arribage vs Asia Muhammad / Nikola Mektic Pista 9 (11:00) Ingrid Martins / Solana Sierra vs Magali Kempen / Andreja Klepac

[10] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Magda Linette / Yuliia Starodubtseva o Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs [16] Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu

Tereza Mihalikova / Kevin Krawietz o Cristina Bucsa / Rafael Matos vs Su-Wei Hsieh / Mark Wallner Pista 12 (12:00) Nicole Fossa Huergo / Tamara Korpatsch vs [3] Elise Mertens / Shuai Zhang

[7] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Robert Galloway / John Peers

Ulrikke Eikeri / Lucas Miedler vs [7] Anna Danilina / J.J. Tracy Pista 13 (12:00) Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva vs [15] Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason

Andre Goransson / Evan King vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac

Giuliana Olmos / Austin Krajicek vs Irina Khromacheva / Jakob Schnaitter

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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