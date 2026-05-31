Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar, Zverev y Swiatek en octavos de final

Roland Garros 2026 da paso este domingo 31 de mayo a los octavos de final, ronda que a partir de la que la acción comenzará a intensificarse. Con Jannik Sinner y Novak Djokovic ya eliminados, el abanico de candidatos a conquistar el segundo Grand Slam de la temporada se ha abierto considerablemente, y algunos de ellos tendrán la oportunidad de dar un paso al frente hoy.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Marta Kostyuk e Iga Swiatek. Después llegará el turno de Svitolina en categoría femenina antes de dar paso a los esperados enfrentamientos entre De Jong-Zverev y Ruud-Fonseca.

Respecto a la representación de los españoles, Rafa Jodar y Pablo Carreño miden sus fuerzas en el segundo turno de la Suzanne-Lenglet en un cruce que asegura la presencia de un representante nacional en cuartos de final. El cupo lo completan Marcel Granollers y Cristina Bucsa en doble.

Rafa Jódar se enfrenta a Pablo Carreño en los octavos de final de Roland Garros 2026 / EFE

Orden de juegi y horarios hoy en Roland Garros

Pista Philippe-Chatrier (11:00) [15] Marta Kostyuk vs [3] Iga Swiatek

[7] Elina Svitolina vs [11] Belinda Bencic

No antes de 15:30 : Jesper De Jong vs [2] Alexander Zverev

: Jesper De Jong vs [2] Alexander Zverev No antes de 20:15: [15] Casper Ruud vs [28] Joao Fonseca Pista Suzanne-Lenglen (11:00) [18] Sorana Cirstea vs Xiyu Wang

[27] Rafael Jodar vs Pablo Carreño Busta

[8] Mirra Andreeva vs Jil Teichmann

[26] Jakub Mensik vs [11] Andrey Rublev Pista Simonne-Mathieu (11:00) Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Petr Nouza / Neil Oberleitner

[10] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Magali Kempen / Andreja Klepac

[11] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [14] Alexander Erler / Lucas Miedler

[4] Desirae Krawczyk / Neal Skupski vs Alexandra Panova / Yuki Bhambri Pista 14 (11:00) [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante

Gabriela Dabrowski / Evan King vs Giuliana Olmos / Austin Krajicek o Irina Khromacheva / Jakob Schnaitter

Irina Khromacheva / Jakob Schnaitter Miguel Reyes-Varela / Alejandro Tabilo vs Arthur Reymond / Luca Sanchez

Kristina Mladenovic / Manuel Guinard vs Laura Siegemund / Edouard Roger-Vasselin Pista 7 (11:00) [1] Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya

Jakub Paul / Marcus Willis vs [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Anhelina Kalinina vs Dayana Yastremska

[1] Sara Errani / Andrea Vavassori vs Fanny Stollar / Christian Harrison Pista 6 (11:00) Damir Zhalgasbay vs [2] Yannick Theodor Alexandresco

[1] Ksenia Efremova vs [Q] Ekaterina Dotsenko

Laura Siegemund / Vera Zvonareva o Fiona Ferro / Diane Parry vs [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez

Fiona Ferro / Diane Parry vs [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [WC] Benoit Geldof vs [7] Thilo Behrmann

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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