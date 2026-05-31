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Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar, Zverev y Swiatek en octavos de final

Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy domingo 31 de mayo

Alexander Zverev, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros

Alexander Zverev, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Roland Garros 2026 da paso este domingo 31 de mayo a los octavos de final, ronda que a partir de la que la acción comenzará a intensificarse. Con Jannik Sinner y Novak Djokovic ya eliminados, el abanico de candidatos a conquistar el segundo Grand Slam de la temporada se ha abierto considerablemente, y algunos de ellos tendrán la oportunidad de dar un paso al frente hoy.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Marta Kostyuk e Iga Swiatek. Después llegará el turno de Svitolina en categoría femenina antes de dar paso a los esperados enfrentamientos entre De Jong-Zverev y Ruud-Fonseca.

Respecto a la representación de los españoles, Rafa Jodar y Pablo Carreño miden sus fuerzas en el segundo turno de la Suzanne-Lenglet en un cruce que asegura la presencia de un representante nacional en cuartos de final. El cupo lo completan Marcel Granollers y Cristina Bucsa en doble.

Rafa Jódar se enfrenta a Pablo Carreño en los octavos de final de Roland Garros 2026

Rafa Jódar se enfrenta a Pablo Carreño en los octavos de final de Roland Garros 2026 / EFE

Orden de juegi y horarios hoy en Roland Garros

Pista Philippe-Chatrier (11:00)

  • [15] Marta Kostyuk vs [3] Iga Swiatek
  • [7] Elina Svitolina vs [11] Belinda Bencic
  • No antes de 15:30: Jesper De Jong vs [2] Alexander Zverev
  • No antes de 20:15: [15] Casper Ruud vs [28] Joao Fonseca

Pista Suzanne-Lenglen (11:00)

  • [18] Sorana Cirstea vs Xiyu Wang
  • [27] Rafael Jodar vs Pablo Carreño Busta
  • [8] Mirra Andreeva vs Jil Teichmann
  • [26] Jakub Mensik vs [11] Andrey Rublev

Pista Simonne-Mathieu (11:00)

  • Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
  • [10] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Magali Kempen / Andreja Klepac
  • [11] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [14] Alexander Erler / Lucas Miedler
  • [4] Desirae Krawczyk / Neal Skupski vs Alexandra Panova / Yuki Bhambri

Pista 14 (11:00)

  • [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante
  • Gabriela Dabrowski / Evan King vs Giuliana Olmos / Austin Krajicek o Irina Khromacheva / Jakob Schnaitter
  • Miguel Reyes-Varela / Alejandro Tabilo vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
  • Kristina Mladenovic / Manuel Guinard vs Laura Siegemund / Edouard Roger-Vasselin

Pista 7 (11:00)

  • [1] Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
  • Jakub Paul / Marcus Willis vs [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori
  • Anhelina Kalinina vs Dayana Yastremska
  • [1] Sara Errani / Andrea Vavassori vs Fanny Stollar / Christian Harrison

Pista 6 (11:00)

  • Damir Zhalgasbay vs [2] Yannick Theodor Alexandresco
  • [1] Ksenia Efremova vs [Q] Ekaterina Dotsenko
  • Laura Siegemund / Vera Zvonareva o Fiona Ferro / Diane Parry vs [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
  • [WC] Benoit Geldof vs [7] Thilo Behrmann

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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