Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bernardo SilvaJulián ÁlvarezMapi LeónHorarios MotoGP ItaliaLista Scaloni ArgentinaNoticias BarçaAlexia PutellasOna BatlleMercado de fichajesClasificación Giro ItaliaEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyAnthony GordonAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDjokovic Roland Garros 2026Dinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

TENIS

Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Djokovic, Jódar y Zverev

Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy viernes 29 de mayo

Novak Djokovic, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros

Novak Djokovic, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Roland Garros 2026 da paso este viernes 29 de mayo a una nueva tanda de partidos en tercera ronda tanto en categoría masculina como en categoría femenina. La acción no cesa en París y, tras la sorprendente eliminación de Jannik Sinner, hoy llega el turno del grueso de favoritos a conquistar el codiciado trofeo

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Magda Linette e Iga Swiatek. Después llegará el turno de Andreeva en categoría femenina antes de dar paso al plato fuerte de la jornada, con Fonseca y Djokovic midiendo sus fuerzas.

Respecto a la representación de los españoles, Rafa Jódar vuelve a presentarse como el gran nombre a seguir. El de Leganés se enfrenta a Alex Michelsen, mientras que Pablo Carreño completa el cupo de participantes nacionales de la jornada del viernes.

Jódar en su partido de segunda ronda de Roland Garros ante Duckworth

Jódar en su partido de segunda ronda de Roland Garros ante Duckworth / EFE

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00)

  • Magda Linette vs [3] Iga Swiatek
  • [8] Mirra Andreeva vs [27] Marie Bouzkova
  • No antes de 15:30: [28] Joao Fonseca vs [3] Novak Djokovic
  • No antes de 20:15: Quentin Halys vs [2] Alexander Zverev

Pista Suzanne-Lenglen (11:00)

  • Nuno Borges vs [11] Andrey Rublev
  • No antes de 13:00: Jil Teichmann vs [10] Karolina Muchova
  • [7] Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch
  • [15] Casper Ruud vs [24] Tommy Paul

Pista Simonne-Mathieu (11:00)

  • [15] Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic
  • Alex Michelsen vs [27] Rafael Jodar
  • [8] Alex de Minaur vs [26] Jakub Mensik
  • Peyton Stearns vs [11] Belinda Bencic

Pista 14 (11:00)

  • Thiago Agustín Tirante vs Pablo Carreño Busta
  • Solana Sierra vs [18] Sorana Cirstea
  • [13] Karen Khachanov vs Jesper De Jong
  • Maya Joint / Hanne Vandewinkel vs [2] Anna Danilina / Aleksandra Krunic

Pista 7 (11:00)

  • Xiyu Wang vs Yuliia Starodubtseva
  • [10] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Ray Ho / Hendrik Jebens
  • Magda Linette / Yuliia Starodubtseva vs [WC] Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
  • Sander Arends / David Pel vs [12] Austin Krajicek / Nikola Mektic

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL