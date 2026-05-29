Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Djokovic, Jódar y Zverev

Roland Garros 2026 da paso este viernes 29 de mayo a una nueva tanda de partidos en tercera ronda tanto en categoría masculina como en categoría femenina. La acción no cesa en París y, tras la sorprendente eliminación de Jannik Sinner, hoy llega el turno del grueso de favoritos a conquistar el codiciado trofeo

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Magda Linette e Iga Swiatek. Después llegará el turno de Andreeva en categoría femenina antes de dar paso al plato fuerte de la jornada, con Fonseca y Djokovic midiendo sus fuerzas.

Respecto a la representación de los españoles, Rafa Jódar vuelve a presentarse como el gran nombre a seguir. El de Leganés se enfrenta a Alex Michelsen, mientras que Pablo Carreño completa el cupo de participantes nacionales de la jornada del viernes.

Jódar en su partido de segunda ronda de Roland Garros ante Duckworth / EFE

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00) Magda Linette vs [3] Iga Swiatek

Iga Swiatek [8] Mirra Andreeva vs [27] Marie Bouzkova

Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova No antes de 15:30 : [28] Joao Fonseca vs [3] Novak Djokovic

: Joao Fonseca vs Novak Djokovic No antes de 20:15: Quentin Halys vs [2] Alexander Zverev Pista Suzanne-Lenglen (11:00) Nuno Borges vs [11] Andrey Rublev

Andrey Rublev No antes de 13:00 : Jil Teichmann vs [10] Karolina Muchova

: Jil Teichmann vs Karolina Muchova [7] Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch

Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch [15] Casper Ruud vs [24] Tommy Paul Pista Simonne-Mathieu (11:00) [15] Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic

Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic Alex Michelsen vs [27] Rafael Jodar

Rafael Jodar [8] Alex de Minaur vs [26] Jakub Mensik

Alex de Minaur vs Jakub Mensik Peyton Stearns vs [11] Belinda Bencic Pista 14 (11:00) Thiago Agustín Tirante vs Pablo Carreño Busta

Solana Sierra vs [18] Sorana Cirstea

Sorana Cirstea [13] Karen Khachanov vs Jesper De Jong

Karen Khachanov vs Jesper De Jong Maya Joint / Hanne Vandewinkel vs [2] Anna Danilina / Aleksandra Krunic Pista 7 (11:00) Xiyu Wang vs Yuliia Starodubtseva

[10] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Ray Ho / Hendrik Jebens

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Ray Ho / Hendrik Jebens Magda Linette / Yuliia Starodubtseva vs [WC] Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Sander Arends / David Pel vs [12] Austin Krajicek / Nikola Mektic

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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