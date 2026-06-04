Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de las semifinales

Roland Garros 2026 afronta este jueves 4 de junio una jornada especial en París. Después de la eliminación de Aryna Sabalenka y con el cuadro masculino en espera de las semifinales de este viernes, toda la atención estará centrada exclusivamente en el cuadro femenino y en los partidos decisivos que definirán el tramo final del Grand Slam parisino.

Será un día donde la Philippe-Chatrier vivirá un auténtico carrusel de sorpresas por la irrupción de nuevas aspirantes al título sobre la tierra batida francesa. La gran ausencia de Sabalenka, eliminada en cuartos de final contra todo pronóstico, deja completamente abierto un cuadro femenino en el que varias tenistas sueñan ahora con conquistar el título de Grand Slam en París.

Mirra Andreeva, en el partido ante Sorana Cirstea / MOHAMMED BADRA

Sin partidos masculinos programados este jueves, el protagonismo será total para las jugadoras que siguen en liza en Roland Garros. La pista Philippe-Chatrier abrirá la jornada a las 12:00 horas con un duelo de dobles y posteriormente llegará uno de los partidos más atractivos del día entre Marta Kostyuk y Mirra Andreeva. La joven rusa continúa confirmándose como una de las grandes sensaciones del circuito y buscará seguir avanzando en un torneo donde está dejando actuaciones de muchísimo nivel. Después será el turno de Diana Shnaider y Maja Chwalinska, otro duelo marcado por la igualdad y la oportunidad de seguir haciendo historia en París.

Además de los individuales femeninos, la jornada también contará con partidos de dobles en las diferentes pistas del complejo parisino.

Orden de juego, partidos y horarios hoy en Roland Garros

Pista Philippe-Chatrier (15:00) [15] Marta Kostyuk vs [8] Mirra Andreeva (No antes de las 15:00h)

[25] Diana Shnaider vs Maja Chwalinska

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas. Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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