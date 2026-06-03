Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sabalenka, Auger-Aliassime y Cobolli en cuartos de final

Roland Garros 2026 echa el cierre este miércoles 3 de junio de los cuartos de final. De los cuatro partidos programados en ambos cuadros individuales, las miradas estarán puestas inevitablemente en el duelo de Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, que medirá su ambición por ganar el Grand Slam parisino contra Diana Shnaider.

La tenista bielorrusa saltará a la Philippe-Chatrier en el segundo turno del día, un poco después de que se dispute el partido que abrirá la jornada entre Anna Kalinskaya y Maja Chwalinska, previsto a partir de las 11:00 horas. Será el primero de los cuatro duelos programados en la pista principal, donde se vivirán duelos de alta intensidad entre las mejores raquetas del circuito.

En el cuadro masculino, la central parisina también tendrá dos duelos de mucho atractivo. El más atractivo de los dos, por nombre de los tenistas, será el partido entre Felix Auger-Aliassime y Flavio Cobolli, que se enfrentarán en el tercer turno de la jornada. El canadiense, cuarto cabeza de serie, parte con la presión de confirmar su condición de favorito ante un Cobolli que ya ha demostrado tener tenis y carácter para competir en grandes escenarios. Uno de los duelos más interesantes de este miércoles.

Matteo Berrettini, durante el torneo de Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON

El cierre del día llegará no antes de las 20:15 horas con un duelo con acento italiano entre Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi. Berrettini, con más experiencia en rondas finales de Grand Slam, se medirá a un Arnaldi que buscará prolongar su gran momento en París y firmar una de las victorias más importantes de su carrera. Entre ambos saldrá un semifinalista de Roland Garros, algo impensable antes del torneo pero que está a las puertas de suceder.

Y es que sin Jannik Sinner ni Novak Djokovic y con Carlos Alcaraz fuera de la ecuación, es momento para que el resto de tenistas den un paso adelante en lo que puede ser una oportunidad única en su carrera de conquistar un Grand Slam.

Miradas puestas también en el cuadro de dobles. La jornada también tendrá presencia española con Marcel Granollers y Horacio Zeballos en la Suzanne-Lenglen no antes de las 12:00 horas ante Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, en un partido exigente para una de las parejas más sólidas del circuito.

Orden de juego, partidos y horarios hoy en Roland Garros

Pista Philippe-Chatrier (11:00) [22] Anna Kalinskaya vs Maja Chwalinska

[1] Aryna Sabalenka vs [25] Diana Shnaider

[4] Felix Auger-Aliassime vs [10] Flavio Cobolli

No antes de 20:15: Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi Pista Suzanne-Lenglen (11:00) Alizé Cornet / Daniela Hantuchova vs Martina Hingis / Angelique Kerber

No antes de 12:00: [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [10] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin

Sander Arends / David Pel vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert

[1] Sara Errani / Andrea Vavassori vs D. Krawczyk / N. Skupski o L. Siegemund / E. Roger-Vasselin

Shuko Aoyama / En-Shuo Liang vs [13] Hanyu Guo / Kristina Mladenovic Pista Simonne-Mathieu (11:00) Tatiana Golovin / Guy Forget vs Pauline Parmentier / Gilles Simon

No antes de 12:00: N. Sriram Balaji / Marcelo Demoliner vs [2] Harri Heliovaara / Henry Patten

Mansour Bahrami / Cedric Pioline vs Arnaud Clement / Fabrice Santoro

Gabriela Dabrowski / Evan King vs Asia Muhammad / Nikola Mektic

[7] Ellen Perez / Demi Schuurs vs [2] Anna Danilina / Aleksandra Krunic

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

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