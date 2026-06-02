Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar, Zverev y Fonseca en cuartos de final

Roland Garros 2026 pone este martes 2 de junio rumbo a los cuartos de final. Sin Jannik Sinner ni Novak Djokovic y con Carlos Alcaraz fuera de la ecuación, es momento para que el resto de tenistas den un paso adelante en lo que puede ser una oportunidad única en su carrera de conquistar un Grand Slam.

De los cuatro partidos que se disputarán en los cuadros individuales, destacará por encima de todos el duelo que tendrá en cuartos el español Rafa Jódar. El madrileño, que protagonizó una remontada brillante contra Pablo Carreño en octavos de final, se medirá ante el gran favorito de los restantes: Alexander Zverev.

Alexander Zverev, durante el partido ante Jesper de Jong / TERESA SUAREZ

El alemán, que todavía no ha estrenado su casillero de Grand Slams a pesar de quedarse cerca en multitud de ocasiones, tiene una oportunidad histórica este Roland Garros. Sin embargo, a pesar de que la lógica invita a poner al teutón como campeón, se enfrentará en cuartos a uno de los tenistas más en forma del circuito, un Rafa Jódar que ha saltado al estrellato con enorme personalidad y amenaza con conseguir un billete a semifinales en su primera participación en el Grand Slam parisino.

Miradas puestas también en el interesante duelo que tendrán Jakub Mensik y Joao Fonseca, otras de las revelaciones del circuito estos últimos tiempos. En el cuadro femenino, Andreeva se citará contra Sorana Cirstea y Elina Svitolina lo hará contra la ucraniana Marta Kostyuk. Quien gane tendrá un billete para semifinales.

Orden de juego, partidos y horarios hoy en Roland Garros

Pista Philippe-Chatrier (11:00) [8] Mirra Andreeva vs [18] Sorana Cirstea

[7] Elina Svitolina vs [15] Marta Kostyuk

[27] Rafael Jodar vs [2] Alexander Zverev

No antes de 20:15: [26] Jakub Mensik vs [28] Joao Fonseca

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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