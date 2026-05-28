Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sinner, Sabalenka y Ben Shelton

Roland Garros 2026 continúa adelante en su segunda ronda. Sin apenas sorpresas en los primeros días de competición, este jueves 28 de mayo llega el turno para algunos de los principales favoritos: Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Ben Shelton o Coco Gauff, entre muchos otros.

Los partidos de este miércoles no dieron mucho lugar a las sorpresas. En clave española, la mejor noticia llegó desde la Pista 7, donde Rafa Jódar venció con algo más de apuros de lo esperado al australiano James Duckworth. El madrileño pasa a tercera ronda del Grand Slam parisino y sigue imparable en su estreno en Roland Garros. Su próximo reto, contra el estadounidense Alex Michelsen en tercera ronda.

Jódar en su partido de segunda ronda de Roland Garros ante Duckworth / EFE

Victoria plácida también para Djokovic, que a pesar de perder un set en el tie-break contra Valentin Royer, supo hacer valer su mayor calidad para pasar de ronda. En el cuadro femenino, Svitolina puso fin al sueño de Kaitlin Quevedo en segunda ronda, mientras que la gran decepción llegó con la eliminación de Rybakina a manos de Starodubtseva.

Este jueves llega el turno de nuevo para Jannik Sinner, que arrancará el turno en la Philippe-Chatrier contra Cerúndolo. Miradas puestas también en Aryna Sabalenka, que se juega pasar a tercera ronda contra la francesa Elsa Jacquemot. Tampoco habrá que perder de vista a Ben Shelton o Coco Gauff, todos jugadores a seguir este Roland Garros.

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00) [1] Jannik Sinner (ITA) vs Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

[30] Ann Li (USA) vs Diane Parry (FRA)

[1] Aryna Sabalenka vs Elsa Jacquemot (FRA)

No antes de 20:15: [22] Arthur Rinderknech (FRA) vs Matteo Berrettini (ITA) Pista Suzanne-Lenglen (11:00) Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs Moise Kouame (FRA)

Julia Grabher (AUT) vs [6] Amanda Anisimova (USA)

[4] Coco Gauff (USA) vs Mayar Sherif (EGY)

Raphael Collignon (BEL) vs [5] Ben Shelton (USA) Pista Simonne-Mathieu (11:00) Donna Vekic (CRO) vs [16] Naomi Osaka (JPN)

[25] Francisco Cerundolo (ARG) vs Hugo Gaston (FRA)

No antes de 16:00: [4] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Roman Andres Burruchaga (ARG)

[9] Victoria Mboko (CAN) vs Katerina Siniakova (CZE) Pista 14 (11:00) [17] Iva Jovic (USA) vs Emma Navarro (USA)

Hubert Hurkacz (POL) vs [19] Frances Tiafoe (USA)

Antonia Ruzic (CRO) vs [19] Madison Keys (USA)

Matteo Arnaldi (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) Pista 7 (11:00) [10] Flavio Cobolli (ITA) vs Yibing Wu (CHN)

[25] Diana Shnaider vs McCartney Kessler (USA)

Maria Sakkari (GRE) vs Claire Liu (USA)

Luca Van Assche (FRA) vs [31] Brandon Nakashima (USA) Pista 6 (11:00) Facundo Diaz Acosta (ARG) vs [18] Learner Tien (USA)

[22] Anna Kalinskaya vs Alina Korneeva

Francisco Comesana (ARG) vs [14] Luciano Darderi (ITA)

Katie Boulter (GBR) vs [28] Anastasia Potapova (AUT) Pista 2 (11:00) Jakub Paul (SUI) / Marcus Willis (GBR) vs Anirudh Chandrasekar (IND) / Takeru Yuzuki (JPN)

No antes de 13:00: James Duckworth (AUS) / Marco Trungelliti (ARG) vs [5] Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA)

Marcelo Melo (BRA) / Andres Molteni (ARG) vs [4] Christian Harrison (USA) / Neal Skupski (GBR)

[1] Sara Errani (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) vs Ellen Perez (AUS) / Francisco Cabral (POR) Pista 3 (11:00) Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich vs Anastasia Detiuc (CZE) / Irina Khromacheva

[7] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) vs Trey Hilderbrand (USA) / Joshua Paris (GBR)

Kamilla Rakhimova (UZB) / Anna Siskova (CZE) vs Nadiia Kichenok (UKR) / Makoto Ninomiya (JPN)

Erin Routliffe (NZL) / Andre Goransson (SWE) vs [2] Luisa Stefani (BRA) / Marcelo Arevalo (ESA) Pista 5 (11:00) Jesika Maleckova (CZE) / Miriam Skoch (CZE) vs [2] Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SRB)

No antes de 13:00: Harriet Dart (GBR) / Alexandra Panova vs Ingrid Martins (BRA) / Solana Sierra (ARG)

Storm Hunter (AUS) / Hugo Nys (MON) vs [7] Anna Danilina (KAZ) / Ji Tracy (USA)

Alexandra Panova / Yuki Bhambri (IND) vs Lyudmyla Kichenok (UKR) / David Pel (NED) Pista 8 (11:00) Laura Siegemund (GER) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs [5] Demi Schuurs (NED) / Julian Cash (GBR)

No antes de 13:00: Hailey Baptiste (USA) / Venus Williams (USA) vs Miyu Kato (JPN) / Giuliana Olmos (MEX)

Quentin Halys (FRA) / Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs [WC] Benjamin Bonzi (FRA) / Gregoire Jacq (FRA)

Magali Kempen (BEL) / Andreja Klepac (SLO) vs [8] Asia Muhammad (USA) / Fanny Stollar (HUN) Pista 9 (11:00) Aldila Sutjiadi (INA) / Janice Tjen (INA) vs Marie Bouzkova (CZE) / Sara Sorribes Tormo (ESP)

No antes de 12:00: Martin Landaluce (ESP) vs Vit Kopriva (CZE)

[11] Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) vs Tomas Machac (CZE) / Matej Vocel (CZE)

[10] Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR) vs [WC] Tiphanie Lemaitre (FRA) / Alice Rame (FRA) Pista 10 (11:00) Oleksandra Oliynykova (UKR) vs Kimberly Birrell (AUS)

No antes de 13:00: Nuno Borges (POR) / Zhizhen Zhang (CHN) vs [2] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)

Oleksandra Oliynykova (UKR) / Panna Udvardy (HUN) vs Anna Bondar (HUN) / Magdalena Frech (POL)

[WC] Fiona Ferro (FRA) / Diane Parry (FRA) vs Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya Pista 11 (11:00) Petr Nouza (CZE) / Neil Oberleitner (AUT) vs [13] Theo Arribage (FRA) / Albano Olivetti (FRA)

[WC] Arthur Reymond (FRA) / Luca Sanchez (FRA) vs [8] Francisco Cabral (POR) / Joe Salisbury (GBR)

Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER) vs [9] Guido Andreozzi (ARG) / Manuel Guinard (FRA)

Ulrikke Eikeri (NOR) / Lucas Miedler (AUT) vs [WC] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) / Arthur Reymond (FRA) Pista 12 (11:00) Jan-Lennard Struff (GER) vs Jaime Faria (POR)

Maja Chwalinska (POL) vs [23] Elise Mertens (BEL)

Daria Kasatkina vs Susan Bandecchi (SUI)

Marta Kostyuk (UKR) / Elena-Gabriela Ruse (ROU) vs [3] Elise Mertens (BEL) / Shuai Zhang (CHN) Pista 13 (11:00) Zachary Svajda (USA) vs Adam Walton (AUS)

Yulia Putintseva (KAZ) vs Camila Osorio (COL)

Alejandro Tabilo (CHI) vs [16] Valentin Vacherot (MON)

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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