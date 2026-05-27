Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Rafa Jódar, Zverev y Djokovic

Roland Garros 2026 pone rumbo a la segunda ronda. Una vez disputados los partidos de debut para las principales raquetas del torneo, es momento de mirar hacia adelante con nuevos partidos en el horizonte. Después de las victorias de Sinner, Sabalenka y Coco Gauff este martes, hoy miércoles es el turno de Swiatek, Djokovic, Zverev y Rafa Jódar, entre otros.

La gran sorpresa de la primera ronda en Roland Garros fue la derrota de Daniil Medvedev, que cayó en una intensa batalla de cinco sets contra el australiano Adam Walton. Varapalo para el ruso, también para Bublik que no pudo superar al alemán Struff tras ser cuartofinalista el año pasado.

Novak Djokovic, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros / Europa Press

Este miércoles es el turno de otros de los principales favoritos. Novak Djokovic saltará a pista contra Valentin Royer, mientras que Alexander Zverev lo hará en el último turno de la Chatrier contra Tomas Machac. Miradas puestas también en Iga Swiatek o en Elena Rybakina, otras de las principales candidatas en el cuadro femenino.

En clave española, los ojos estarán puestos en Rafa Jódar, que vuelve a pista para jugar su segundo partido en Roland Garros. Lo hará contra el australiano James Duckworth, un partido donde el madrileño es claro favorito para pasar de ronda.

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00) Sara Bejlek vs [3] Iga Swiatek

[7] Elina Svitolina vs Kaitlin Quevedo

Valentin Royer vs [3] Novak Djokovic

No antes de 20:15: Tomas Machac vs [2] Alexander Zverev Pista Suzanne-Lenglen (11:00) [13] Karen Khachanov vs Marco Trungelliti

Yuliia Starodubtseva vs [2] Elena Rybakina

[13] Jasmine Paolini vs Solana Sierra

[15] Casper Ruud vs Hamad Medjedovic Pista Simonne-Mathieu (11:00) Caty McNally vs [11] Belinda Bencic

Camilo Ugo Carabelli vs [11] Andrey Rublev

[32] Ugo Humbert vs Quentin Halys

[8] Mirra Andreeva vs Marina Bassols Ribera Pista 14 (11:00) [21] Alejandro Davidovich Fokina vs Thiago Agustin Tirante

[15] Marta Kostyuk vs Katie Volynets

[28] Joao Fonseca vs Dino Prizmic

Kamilla Rakhimova vs [10] Karolina Muchova Pista 7 (11:00) Tamara Korpatsch vs [32] Xinyu Wang

[29] Jelena Ostapenko vs Magda Linette

James Duckworth vs [27] Rafael Jodar

Lorenzo Sonego vs [24] Tommy Paul Pista 6 (11:00) Federico Cina vs Jesper De Jong

Mariano Navone vs [26] Jakub Mensik

[26] Hailey Baptiste vs Xiyu Wang

Eva Lys vs [18] Sorana Cirstea Pista 2 (11:00) Finn Reynolds / James Watt vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl

[11] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Ann Li / Clara Tauson

Emiliana Arango / Iva Jovic vs Kimberly Birrell / Talia Gibson

Ekaterina Alexandrova / Hao-Ching Chan vs [15] Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Pista 3 (11:00) [4] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden

Sofia Kenin / Ashlyn Krueger vs Sara Errani / Lilli Tagger

[10] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Vit Kopriva / Filip Pieczonka

Rinky Hijikata / Ryan Seggerman vs [14] Alexander Erler / Lucas Miedler Pista 5 (11:00) Asia Muhammad / Nikola Mektic vs [WC] Amandine Hesse / Sadio Doumbia

[WC] Arthur Gea / Kyrian Jacquet vs Sander Arends / David Pel

[1] Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Petra Marcinko / Antonia Ruzic

Su-Wei Hsieh / Mark Wallner vs Andreja Klepac / Lloyd Glasspool Pista 8 (11:00) Cleeve Harper / Reese Stalder vs Robert Galloway / John Peers

Maya Joint / Hanne Vandewinkel vs [WC] Leolia Jeanjean / Jessika Ponchet

Corentin Moutet / Luca Van Assche vs Vasil Kirkov / Bart Stevens

[WC] Clara Burel / Hugo Gaston vs [WC] Leolia Jeanjean / Geoffrey Blancaneaux Pista 9 (11:00) [15] Robert Cash / JJ Tracy vs [WC] Moise Kouame / Giovanni Mpetshi Perricard

[6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov

Thanasi Kokkinakis vs Pablo Carreno Busta

Ignacio Buse / Mac Kiger vs Ray Ho / Hendrik Jebens Pista 10 (11:00) Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith

Shuko Aoyama / En-Shuo Liang vs Jessica Bouzas Maneiro / Elisabetta Cocciaretto

Benjamin Kittay / Rajeev Ram vs Alexander Bublik / Alexander Shevchenko

Alexandra Eala / Victoria Mboko vs Leylah Fernandez / Diana Shnaider Pista 11 (11:00) [4] Desirae Krawczyk / Neal Skupski vs [WC] Harmony Tan / Gregoire Jacq

[14] Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska

Elena Pridankina / Qianhui Tang vs Linda Noskova / Tereza Valentova

[WC] Estelle Cascino / Luca Sanchez vs [WC] Kristina Mladenovic / Manuel Guinard Pista 12 (11:00) Katarzyna Piter / Renata Zarazua vs [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez

No antes de 12:00: Viktorija Golubic vs Alycia Parks

Nuno Borges vs Miomir Kecmanovic

Jil Teichmann vs Magdalena Frech Pista 13 (11:00) [16] Orlando Luz / Rafael Matos vs Andre Goransson / Evan King

No antes de 12:30: Daria Snigur vs Peyton Stearns

Francesca Jones vs [27] Marie Bouzkova

Nishesh Basavareddy vs Alex Michelsen

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.