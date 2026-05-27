ROLAND GARROS
Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Rafa Jódar, Zverev y Djokovic
Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy miércoles 27 de mayo
Roland Garros 2026 pone rumbo a la segunda ronda. Una vez disputados los partidos de debut para las principales raquetas del torneo, es momento de mirar hacia adelante con nuevos partidos en el horizonte. Después de las victorias de Sinner, Sabalenka y Coco Gauff este martes, hoy miércoles es el turno de Swiatek, Djokovic, Zverev y Rafa Jódar, entre otros.
La gran sorpresa de la primera ronda en Roland Garros fue la derrota de Daniil Medvedev, que cayó en una intensa batalla de cinco sets contra el australiano Adam Walton. Varapalo para el ruso, también para Bublik que no pudo superar al alemán Struff tras ser cuartofinalista el año pasado.
Este miércoles es el turno de otros de los principales favoritos. Novak Djokovic saltará a pista contra Valentin Royer, mientras que Alexander Zverev lo hará en el último turno de la Chatrier contra Tomas Machac. Miradas puestas también en Iga Swiatek o en Elena Rybakina, otras de las principales candidatas en el cuadro femenino.
En clave española, los ojos estarán puestos en Rafa Jódar, que vuelve a pista para jugar su segundo partido en Roland Garros. Lo hará contra el australiano James Duckworth, un partido donde el madrileño es claro favorito para pasar de ronda.
¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?
Pista Philippe-Chatrier (12:00)
- Sara Bejlek vs [3] Iga Swiatek
- [7] Elina Svitolina vs Kaitlin Quevedo
- Valentin Royer vs [3] Novak Djokovic
- No antes de 20:15: Tomas Machac vs [2] Alexander Zverev
Pista Suzanne-Lenglen (11:00)
- [13] Karen Khachanov vs Marco Trungelliti
- Yuliia Starodubtseva vs [2] Elena Rybakina
- [13] Jasmine Paolini vs Solana Sierra
- [15] Casper Ruud vs Hamad Medjedovic
Pista Simonne-Mathieu (11:00)
- Caty McNally vs [11] Belinda Bencic
- Camilo Ugo Carabelli vs [11] Andrey Rublev
- [32] Ugo Humbert vs Quentin Halys
- [8] Mirra Andreeva vs Marina Bassols Ribera
Pista 14 (11:00)
- [21] Alejandro Davidovich Fokina vs Thiago Agustin Tirante
- [15] Marta Kostyuk vs Katie Volynets
- [28] Joao Fonseca vs Dino Prizmic
- Kamilla Rakhimova vs [10] Karolina Muchova
Pista 7 (11:00)
- Tamara Korpatsch vs [32] Xinyu Wang
- [29] Jelena Ostapenko vs Magda Linette
- James Duckworth vs [27] Rafael Jodar
- Lorenzo Sonego vs [24] Tommy Paul
Pista 6 (11:00)
- Federico Cina vs Jesper De Jong
- Mariano Navone vs [26] Jakub Mensik
- [26] Hailey Baptiste vs Xiyu Wang
- Eva Lys vs [18] Sorana Cirstea
Pista 2 (11:00)
- Finn Reynolds / James Watt vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
- [11] Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Ann Li / Clara Tauson
- Emiliana Arango / Iva Jovic vs Kimberly Birrell / Talia Gibson
- Ekaterina Alexandrova / Hao-Ching Chan vs [15] Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Pista 3 (11:00)
- [4] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
- Sofia Kenin / Ashlyn Krueger vs Sara Errani / Lilli Tagger
- [10] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Vit Kopriva / Filip Pieczonka
- Rinky Hijikata / Ryan Seggerman vs [14] Alexander Erler / Lucas Miedler
Pista 5 (11:00)
- Asia Muhammad / Nikola Mektic vs [WC] Amandine Hesse / Sadio Doumbia
- [WC] Arthur Gea / Kyrian Jacquet vs Sander Arends / David Pel
- [1] Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Petra Marcinko / Antonia Ruzic
- Su-Wei Hsieh / Mark Wallner vs Andreja Klepac / Lloyd Glasspool
Pista 8 (11:00)
- Cleeve Harper / Reese Stalder vs Robert Galloway / John Peers
- Maya Joint / Hanne Vandewinkel vs [WC] Leolia Jeanjean / Jessika Ponchet
- Corentin Moutet / Luca Van Assche vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
- [WC] Clara Burel / Hugo Gaston vs [WC] Leolia Jeanjean / Geoffrey Blancaneaux
Pista 9 (11:00)
- [15] Robert Cash / JJ Tracy vs [WC] Moise Kouame / Giovanni Mpetshi Perricard
- [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov
- Thanasi Kokkinakis vs Pablo Carreno Busta
- Ignacio Buse / Mac Kiger vs Ray Ho / Hendrik Jebens
Pista 10 (11:00)
- Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
- Shuko Aoyama / En-Shuo Liang vs Jessica Bouzas Maneiro / Elisabetta Cocciaretto
- Benjamin Kittay / Rajeev Ram vs Alexander Bublik / Alexander Shevchenko
- Alexandra Eala / Victoria Mboko vs Leylah Fernandez / Diana Shnaider
Pista 11 (11:00)
- [4] Desirae Krawczyk / Neal Skupski vs [WC] Harmony Tan / Gregoire Jacq
- [14] Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska
- Elena Pridankina / Qianhui Tang vs Linda Noskova / Tereza Valentova
- [WC] Estelle Cascino / Luca Sanchez vs [WC] Kristina Mladenovic / Manuel Guinard
Pista 12 (11:00)
- Katarzyna Piter / Renata Zarazua vs [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
- No antes de 12:00: Viktorija Golubic vs Alycia Parks
- Nuno Borges vs Miomir Kecmanovic
- Jil Teichmann vs Magdalena Frech
Pista 13 (11:00)
- [16] Orlando Luz / Rafael Matos vs Andre Goransson / Evan King
- No antes de 12:30: Daria Snigur vs Peyton Stearns
- Francesca Jones vs [27] Marie Bouzkova
- Nishesh Basavareddy vs Alex Michelsen
¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?
En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.
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