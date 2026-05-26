ROLAND GARROS
Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sinner, Sabalenka y Medvedev
Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy martes 26 de mayo
Roland Garros 2026 sigue adelante con la primera ronda del torneo. Una vez disputados los partidos de algunos de los favoritos como Iga Swiatek, Elena Rybakina, Novak Djokovic o Rafa Jódar, este martes llega el turno de Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, los dos números uno del ranking mundial femenino y masculino.
No ha habido muchas sorpresas estos primeros días de competición en París, donde buena parte de los favoritos han superado su debut sin demasiadas complicaciones. Estelar fue la primera ronda de Rafa Jódar, que ganó en tres sets a Aleksandar Kovacevic, mientras que Swiatek tampoco sudó para poner rumbo a segunda ronda.
Una vez disputados la mayoría de partidos de primera ronda, este martes llega el turno de los dos grandes favoritos: Jannik Sinner y Aryna Sabalenka. El italiano debutará contra el francés Clément Tabur, mientras que la bielorrusa lo hará contra la española Jéssica Bouzas. Miradas puestas en ambos, también en Daniil Medvedev o Coco Gauff, campeona de Roland Garros 2025.
¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?
Pista Philippe-Chatrier (12:00)
- [1] Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro
- Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
- [4] Coco Gauff vs Taylor Townsend
- No antes de 20:15: [1] Jannik Sinner vs [WC] Clement Tabur
Pista Suzanne-Lenglen (11:00)
- [WC] Adam Walton vs [6] Daniil Medvedev
- Laura Siegemund vs [16] Naomi Osaka
- [22] Anna Kalinskaya vs Lois Boisson
- [4] Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier
Pista Simonne-Mathieu (11:00)
- Marin Cilic vs [WC] Moise Kouame
- Vit Kopriva vs [30] Corentin Moutet
- Hanne Vandewinkel vs [19] Madison Keys
- Kimberly Birrell vs [5] Jessica Pegula
Pista 14 (11:00)
- [17] Iva Jovic vs Alexandra Eala
- [Q] Thomas Faurel vs [16] Valentin Vacherot
- [9] Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff
- [9] Victoria Mboko vs Nikola Bartunkova
Pista 7 (11:00)
- [29] Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi
- [Q] Linda Fruhvirtova vs Elsa Jacquemot
- Anhelina Kalinina vs Diane Parry
- Sebastian Ofner vs [14] Luciano Darderi
Pista 6 (11:00)
- Donna Vekic vs [WC] Alice Tubello
- [12] Linda Noskova vs Maria Sakkari
- Cristian Garin vs [18] Learner Tien
- [Q] Jaime Faria vs Denis Shapovalov
Pista 4 (11:00)
- Beatriz Haddad Maia / Liudmila Samsonova vs [9] Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
- No antes de 12:00: [Q] Facundo Diaz Acosta vs Zhizhen Zhang
- [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marton Fucsovics / Marcos Giron
- Francisco Cerundolo / Mariano Kestelboim vs Yuki Bhambri / Michael Venus
Pista 5 (11:00)
- [WC] Clement Chidekh / Valentin Royer vs Mattia Bellucci / Fabian Marozsan
- [WC] Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [12] Austin Krajicek / Nikola Mektic
- Dalma Galfi vs [Q] Mayar Sherif
- Jaqueline Cristian / Anastasia Potapova vs [16] Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Pista 8 (11:00)
- Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
- Constantin Frantzen / Robin Haase vs N. Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
- Antonia Ruzic vs [Q] Ashlyn Krueger
- Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo
Pista 9 (11:00)
- [Q] Claire Liu vs Moyuka Uchijima
- Martin Landaluce vs [Q] Juan Carlos Prado Angelo
- [7] Ellen Perez / Demi Schuurs vs Katie Boulter / Yulia Putintseva
- [Q] Elena Pridankina vs Oleksandra Oliynykova
Pista 10 (11:00)
- [WC] Clara Burel / Chloe Paquet vs [12] Storm Hunter / Caty McNally
- Zizou Bergs / Raphael Collignon vs Sander Gille / Sem Verbeek
- Daria Kasatkina / Camila Osorio vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
- [13] Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Eva Lys / Peyton Stearns
Pista 11 (11:00)
- [WC] Estelle Cascino / Carole Monnet vs Tatjana Maria / Zeynep Sonmez
- [3] Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Romain Arneodo / Marc Polmans
- [5] Jelena Ostapenko / Erin Routliffe vs [WC] Ksenia Efremova / Elejah Inisan
- Miomir Kecmanovic / Thanasi Kokkinakis vs [WC] Titouan Droguet / Hugo Gaston
Pista 12 (11:00)
- Emma Navarro vs Janice Tjen
- [30] Ann Li vs Shuai Zhang
- Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga
- Ethan Quinn vs Francisco Comesana
Pista 13 (11:00)
- Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
- [20] Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo
- [Q] Alina Korneeva vs Elisabetta Cocciaretto
- Simona Waltert vs Katerina Siniakova
¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?
En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.
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