Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Rafa Jódar, Swiatek y Ben Shelton

Roland Garros 2026 encara su segundo día de competición hoy lunes 25 de mayo. Una vez disputados los primeros partidos, llega el turno de tenistas como Iga Swiatek, Ben Shelton, Elena Rybakina o la gran esperanza del tenis español: Rafa Jódar.

La primera jornada de partidos llegó sin muchas sorpresas, salvo la derrota de Taylor Fritz contra Nishesh Vasavareddy. Sí cumplieron con los pronósticos Novak Djokovic o Alexander Zverev, aunque el serbio empezó con problemas su partido a pesar de terminar ganando los tres sets siguientes.

Swiatek, en Madrid / EFE

Este lunes llega el turno de otros favoritos: Iga Swiatek o Elena Rybakina en el cuadro femenino, mientras que en el masculino las miradas estarán puestas en Rafa Jódar. El español debuta en Roland Garros como cabeza de serie contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic, una prueba asequible para empezar a coger el tono.

El madrileño es la gran esperanza española sin Carlos Alcaraz, y podría convertirse en una de las principales alternativas a Jannik Sinner si el italiano no es capaz de ofrecer su nivel habitual.

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00) [WC] Emerson Jones vs [3] Iga Swiatek

Veronika Erjavec vs [2] Elena Rybakina

[32] Ugo Humbert vs Adrian Mannarino

No antes de 20:15: [WC] Hugo Gaston vs [WC] Gael Monfils Pista Suzanne-Lenglen (11:00) [22] Arthur Rinderknech vs [Q] Jurij Rodionov

[7] Elina Svitolina vs Anna Bondar

[WC] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs [6] Amanda Anisimova

Daniel Merida vs [5] Ben Shelton Pista Simonne-Mathieu (11:00) [13] Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska

Stan Wawrinka vs [LL] Jesper De Jong

[15] Casper Ruud vs [Q] Roman Safiullin

Anastasia Zakharova vs [10] Karolina Muchova Pista 14 (11:00) [8] Alex De Minaur vs [Q] Toby Samuel

Tatjana Maria vs [23] Elise Mertens

[Q] Kaitlin Quevedo vs [WC] Leolia Jeanjean

[10] Flavio Cobolli vs [Q] Andrea Pellegrino Pista 7 (11:00) [Q] Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng

Eliot Spizzirri vs [19] Frances Tiafoe

Ignacio Buse vs [11] Andrey Rublev

Alycia Parks vs [24] Leylah Fernandez Pista 6 (11:00) Pablo Carreño Busta vs [12] Jiri Lehecka

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

[29] Jelena Ostapenko vs Ella Seidel

[25] Diana Shnaider vs Renata Zarazua Pista 4 (11:00) [20] Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann

Julia Grabher vs [Q] Rebecca Sramkova

Mariano Navone vs Jenson Brooksby

[25] Francisco Cerundolo vs Botic Van De Zandschulp Pista 5 (11:00) [Q] Susan Bandecchi vs [31] Cristina Bucsa

Petra Marcinko vs Eva Lys

[Q] Emilio Nava vs Camilo Ugo Carabelli

Yibing Wu vs Marcos Giron Pista 8 (11:00) Luca Van Assche vs Patrick Kypson

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

[WC] Akasha Urhobo vs Katie Boulter

Camila Osorio vs [14] Ekaterina Alexandrova Pista 9 (11:00) Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez

Roberto Bautista Agut vs [31] Brandon Nakashima

Panna Udvardy vs Viktorija Golubic

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic Pista 12 (11:00) Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen

Aleksandar Kovacevic vs [27] Rafael Jodar

Talia Gibson vs Yulia Putintseva

Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian Pista 13 (11:00) Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini

Maya Joint vs [28] Anastasia Potapova

Rinky Hijikata vs [24] Tommy Paul

[Q] Hanyu Guo vs Mccartney Kessler

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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