ROLAND GARROS
Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Rafa Jódar, Swiatek y Ben Shelton
Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy lunes 25 de mayo
Roland Garros 2026 encara su segundo día de competición hoy lunes 25 de mayo. Una vez disputados los primeros partidos, llega el turno de tenistas como Iga Swiatek, Ben Shelton, Elena Rybakina o la gran esperanza del tenis español: Rafa Jódar.
La primera jornada de partidos llegó sin muchas sorpresas, salvo la derrota de Taylor Fritz contra Nishesh Vasavareddy. Sí cumplieron con los pronósticos Novak Djokovic o Alexander Zverev, aunque el serbio empezó con problemas su partido a pesar de terminar ganando los tres sets siguientes.
Este lunes llega el turno de otros favoritos: Iga Swiatek o Elena Rybakina en el cuadro femenino, mientras que en el masculino las miradas estarán puestas en Rafa Jódar. El español debuta en Roland Garros como cabeza de serie contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic, una prueba asequible para empezar a coger el tono.
El madrileño es la gran esperanza española sin Carlos Alcaraz, y podría convertirse en una de las principales alternativas a Jannik Sinner si el italiano no es capaz de ofrecer su nivel habitual.
¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?
Pista Philippe-Chatrier (12:00)
- [WC] Emerson Jones vs [3] Iga Swiatek
- Veronika Erjavec vs [2] Elena Rybakina
- [32] Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
- No antes de 20:15: [WC] Hugo Gaston vs [WC] Gael Monfils
Pista Suzanne-Lenglen (11:00)
- [22] Arthur Rinderknech vs [Q] Jurij Rodionov
- [7] Elina Svitolina vs Anna Bondar
- [WC] Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs [6] Amanda Anisimova
- Daniel Merida vs [5] Ben Shelton
Pista Simonne-Mathieu (11:00)
- [13] Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska
- Stan Wawrinka vs [LL] Jesper De Jong
- [15] Casper Ruud vs [Q] Roman Safiullin
- Anastasia Zakharova vs [10] Karolina Muchova
Pista 14 (11:00)
- [8] Alex De Minaur vs [Q] Toby Samuel
- Tatjana Maria vs [23] Elise Mertens
- [Q] Kaitlin Quevedo vs [WC] Leolia Jeanjean
- [10] Flavio Cobolli vs [Q] Andrea Pellegrino
Pista 7 (11:00)
- [Q] Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng
- Eliot Spizzirri vs [19] Frances Tiafoe
- Ignacio Buse vs [11] Andrey Rublev
- Alycia Parks vs [24] Leylah Fernandez
Pista 6 (11:00)
- Pablo Carreño Busta vs [12] Jiri Lehecka
- Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
- [29] Jelena Ostapenko vs Ella Seidel
- [25] Diana Shnaider vs Renata Zarazua
Pista 4 (11:00)
- [20] Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann
- Julia Grabher vs [Q] Rebecca Sramkova
- Mariano Navone vs Jenson Brooksby
- [25] Francisco Cerundolo vs Botic Van De Zandschulp
Pista 5 (11:00)
- [Q] Susan Bandecchi vs [31] Cristina Bucsa
- Petra Marcinko vs Eva Lys
- [Q] Emilio Nava vs Camilo Ugo Carabelli
- Yibing Wu vs Marcos Giron
Pista 8 (11:00)
- Luca Van Assche vs Patrick Kypson
- Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
- [WC] Akasha Urhobo vs Katie Boulter
- Camila Osorio vs [14] Ekaterina Alexandrova
Pista 9 (11:00)
- Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez
- Roberto Bautista Agut vs [31] Brandon Nakashima
- Panna Udvardy vs Viktorija Golubic
- Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Pista 12 (11:00)
- Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
- Aleksandar Kovacevic vs [27] Rafael Jodar
- Talia Gibson vs Yulia Putintseva
- Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian
Pista 13 (11:00)
- Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
- Maya Joint vs [28] Anastasia Potapova
- Rinky Hijikata vs [24] Tommy Paul
- [Q] Hanyu Guo vs Mccartney Kessler
¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?
En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.
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