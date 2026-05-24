Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Djokovic, Davidovich y Zverev

Roland Garros 2026 afronta este domingo 24 de mayo el pistoletazo de salida de la presente edición con la disputa de los primeros partidos tanto en categoría masculina como en femenina. La acción no se hace esperar en París, y algunas de las principales raquetas del torneo ya salen a escena para afrontar su primer desafío.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Sinja Kraus y Belinda Bencic. Después llegará el turno de Zverev en categoría masculina y Andreeva en femenina, mientras que Novak Djokovic y Perricard protagonizan el plato fuerte del día en el último turno

Respecto a la representación de los españoles, destacan los partidos de Alejandro Davidovich y Sara Sorribes en sus respectivas categorías. Pablo Llamas y Marina Bassols completan el cupo nacional.

Davidovich, celebrando un punto / X

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00) [Q] Sinja Kraus vs [11] Belinda Bencic

Benjamin Bonzi vs [2] Alexander Zverev

[8] Mirra Andreeva vs [WC] Fiona Ferro

No antes de 20:15: Giovanni Mpetshi Perricard vs [3] Novak Djokovic Pista Suzanne-Lenglen (11:00) [13] Karen Khachanov vs [WC] Arthur Gea

[26] Hailey Baptiste vs Barbora Krejcikova

[7] Taylor Fritz vs [WC] Nishesh Basavareddy

[WC] Ksenia Efremova vs [18] Sorana Cirstea Pista Simonne-Mathieu (11:00) [15] Marta Kostyuk vs Oksana Selekhmeteva

Katie Volynets vs [WC] Clara Burel

[WC] Titouan Droguet vs [26] Jakub Mensik

[28] Joao Fonseca vs [Q] Luka Pavlovic Pista 14 (11:00) [21] Alejandro Davidovich Fokina vs Damir Dzumhur

Francesca Jones vs Beatriz Haddad Maia

Sofia Kenin vs Peyton Stearns

Lorenzo Sonego vs [Q] Pierre-Hugues Herbert Pista 7 (11:00) Ajla Tomljanovic vs Caty Mcnally

Tereza Valentova vs Magda Linette

Quentin Halys vs Mattia Bellucci

[Q] Hugo Dellien vs Valentin Royer Pista 6 (11:00) [Q] Lucia Bronzetti vs [27] Marie Bouzkova

[Q] Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti

[Q] Federico Cina vs Reilly Opelka

Sara Bejlek vs [Q] Sloane Stephens Pista 8 (11:00) Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan

Danka Kovinic vs [Q] Xiyu Wang

Sara Sorribes Tormo vs Tamara Korpatsch

Alexander Blockx vs [LL] Coleman Wong Pista 9 (11:00) Lilli Tagger vs [32] Xinyu Wang

Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva

[Q] Michael Zheng vs Dino Prizmic

Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann Pista 12 (11:00) James Duckworth vs Gabriel Diallo

Tomas Machac vs Zizou Bergs

Magdalena Frech vs Elena-Gabriela Ruse

[21] Clara Tauson vs Daria Snigur Pista 13 (11:00) [Q] Pablo Llamas Ruiz vs Thiago Agustin Tirante

[23] Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges

Emma Raducanu vs Solana Sierra

[Q] Marina Bassols Ribera vs Emiliana Arango



¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.