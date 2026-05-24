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TENIS

Partidos Roland Garros 2026 hoy: orden de juego y horarios de Djokovic, Davidovich y Zverev

Consulta el orden de juego completo de Roland Garros 2026 y los partidos programados para hoy domingo 24 de mayo

Novak Djokovic, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros

Novak Djokovic, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Roland Garros / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Roland Garros 2026 afronta este domingo 24 de mayo el pistoletazo de salida de la presente edición con la disputa de los primeros partidos tanto en categoría masculina como en femenina. La acción no se hace esperar en París, y algunas de las principales raquetas del torneo ya salen a escena para afrontar su primer desafío.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Philippe-Chatrier, que quedará inaugurada con el duelo entre Sinja Kraus y Belinda Bencic. Después llegará el turno de Zverev en categoría masculina y Andreeva en femenina, mientras que Novak Djokovic y Perricard protagonizan el plato fuerte del día en el último turno

Respecto a la representación de los españoles, destacan los partidos de Alejandro Davidovich y Sara Sorribes en sus respectivas categorías. Pablo Llamas y Marina Bassols completan el cupo nacional.

Davidovich, celebrando un punto

Davidovich, celebrando un punto / X

¿Cuál es el orden de juego de Roland Garros hoy?

Pista Philippe-Chatrier (12:00)

  • [Q] Sinja Kraus vs [11] Belinda Bencic
  • Benjamin Bonzi vs [2] Alexander Zverev
  • [8] Mirra Andreeva vs [WC] Fiona Ferro
  • No antes de 20:15: Giovanni Mpetshi Perricard vs [3] Novak Djokovic

Pista Suzanne-Lenglen (11:00)

  • [13] Karen Khachanov vs [WC] Arthur Gea
  • [26] Hailey Baptiste vs Barbora Krejcikova
  • [7] Taylor Fritz vs [WC] Nishesh Basavareddy
  • [WC] Ksenia Efremova vs [18] Sorana Cirstea

Pista Simonne-Mathieu (11:00)

  • [15] Marta Kostyuk vs Oksana Selekhmeteva
  • Katie Volynets vs [WC] Clara Burel
  • [WC] Titouan Droguet vs [26] Jakub Mensik
  • [28] Joao Fonseca vs [Q] Luka Pavlovic

Pista 14 (11:00)

  • [21] Alejandro Davidovich Fokina vs Damir Dzumhur
  • Francesca Jones vs Beatriz Haddad Maia
  • Sofia Kenin vs Peyton Stearns
  • Lorenzo Sonego vs [Q] Pierre-Hugues Herbert

Pista 7 (11:00)

  • Ajla Tomljanovic vs Caty Mcnally
  • Tereza Valentova vs Magda Linette
  • Quentin Halys vs Mattia Bellucci
  • [Q] Hugo Dellien vs Valentin Royer

Pista 6 (11:00)

  • [Q] Lucia Bronzetti vs [27] Marie Bouzkova
  • [Q] Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
  • [Q] Federico Cina vs Reilly Opelka
  • Sara Bejlek vs [Q] Sloane Stephens

Pista 8 (11:00)

  • Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
  • Danka Kovinic vs [Q] Xiyu Wang
  • Sara Sorribes Tormo vs Tamara Korpatsch
  • Alexander Blockx vs [LL] Coleman Wong

Pista 9 (11:00)

  • Lilli Tagger vs [32] Xinyu Wang
  • Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva
  • [Q] Michael Zheng vs Dino Prizmic
  • Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann

Pista 12 (11:00)

  • James Duckworth vs Gabriel Diallo
  • Tomas Machac vs Zizou Bergs
  • Magdalena Frech vs Elena-Gabriela Ruse
  • [21] Clara Tauson vs Daria Snigur

Pista 13 (11:00)

  • [Q] Pablo Llamas Ruiz vs Thiago Agustin Tirante
  • [23] Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
  • Emma Raducanu vs Solana Sierra
  • [Q] Marina Bassols Ribera vs Emiliana Arango

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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