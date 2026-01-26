OPEN AUSTRALIA
Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 26 de enero: orden de juego y horarios de los octavos de final
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy lunes 26 de enero
El Open de Australia 2026 alcanza su segunda semana de competición con la llegada de los octavos de final. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este domingo 25 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Novak Djokovic, Jannik Sinner o Amanda Anisimova.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
01:30 h
- [6] Jessica Pegula vs [9] Madison Keys
No antes de 04:00 h
- [5] Lorenzo Musetti vs [9] Taylor Fritz
09:00 h
- [Q] Maddison Inglis vs [2] Iga Swiatek
A continuación
- [16] Jakub Mensik vs [4] Novak Djokovic
Margaret Court Arena
Tercer turno
- [5] Elena Rybakina vs [21] Elise Mertens
No antes de 08:00 h
- [22] Luciano Darderi vs [2] Jannik Sinner
John Cain Arena
01:00 h
- MATCH TBA
No antes de 03:30 h
- Xinyu Wang vs [4] Amanda Anisimova
A continuación
- MATCH TBA
No antes de 07:30 h
- [8] Ben Shelton vs [12] Casper Ruud
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
