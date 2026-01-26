Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 26 de enero: orden de juego y horarios de los octavos de final

El Open de Australia 2026 alcanza su segunda semana de competición con la llegada de los octavos de final. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este domingo 25 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Novak Djokovic, Jannik Sinner o Amanda Anisimova.

Noticias relacionadas

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 01:30 h [6] Jessica Pegula vs [9] Madison Keys No antes de 04:00 h [5] Lorenzo Musetti vs [9] Taylor Fritz 09:00 h [Q] Maddison Inglis vs [2] Iga Swiatek A continuación [16] Jakub Mensik vs [4] Novak Djokovic Margaret Court Arena Tercer turno [5] Elena Rybakina vs [21] Elise Mertens No antes de 08:00 h [22] Luciano Darderi vs [2] Jannik Sinner John Cain Arena 01:00 h MATCH TBA No antes de 03:30 h Xinyu Wang vs [4] Amanda Anisimova A continuación MATCH TBA No antes de 07:30 h [8] Ben Shelton vs [12] Casper Ruud

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.