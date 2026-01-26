Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPEN AUSTRALIA

Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 26 de enero: orden de juego y horarios de los octavos de final

Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy lunes 26 de enero

Sinner celebra la victoria

Sinner celebra la victoria / AP

Albert Briva

Albert Briva

El Open de Australia 2026 alcanza su segunda semana de competición con la llegada de los octavos de final. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este domingo 25 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Novak Djokovic, Jannik Sinner o Amanda Anisimova.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena

01:30 h

  • [6] Jessica Pegula vs [9] Madison Keys

No antes de 04:00 h

  • [5] Lorenzo Musetti vs [9] Taylor Fritz

09:00 h

  • [Q] Maddison Inglis vs [2] Iga Swiatek

A continuación

  • [16] Jakub Mensik vs [4] Novak Djokovic

Margaret Court Arena

Tercer turno

  • [5] Elena Rybakina vs [21] Elise Mertens

No antes de 08:00 h

  • [22] Luciano Darderi vs [2] Jannik Sinner

John Cain Arena

01:00 h

  • MATCH TBA

No antes de 03:30 h

  • Xinyu Wang vs [4] Amanda Anisimova

A continuación

  • MATCH TBA

No antes de 07:30 h

  • [8] Ben Shelton vs [12] Casper Ruud

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.

