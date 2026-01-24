Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 25 de enero: orden de juego y horarios de los octavos de final

El Open de Australia 2026 se prepara para el inicio de su segunda semana de competición con la llegada de los octavos de final. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este domingo 25 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka o Alexander Zverev.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 01:30 h [1] Aryna Sabalenka vs [17] Victoria Mboko No antes de 03:30 h [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs [19] Tommy Paul 09:00 h [10] Alexander Bublik vs [6] Alex de Minaur A continuación [12] Elina Svitolina vs [8] Mirra Andreeva Margaret Court Arena 01:30 h Laura Siegemund / Edouard Roger-Vasselin

[WC] Olivia Gadecki / John Peers No antes de 02:30 h Storm Hunter / Maya Joint

[7] Anna Danilina / Aleksandra Krunic No antes de 06:30 h [3] Coco Gauff vs [19] Karolina Muchova No antes de 08:00 h [11] Daniil Medvedev vs [25] Learner Tien John Cain Arena 01:00 h [14] Robert Cash / JJ Tracy

[3] Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos No antes de 03:00 h Yulia Putintseva vs [29] Iva Jovic A continuación Adam Pavlasek / John-Patrick Smith

Luke Johnson / Jan Zielinski No antes de 07:00 h [3] Alexander Zverev vs [18] Francisco Cerúndolo



Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.