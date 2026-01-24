Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPEN AUSTRALIA

Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 25 de enero: orden de juego y horarios de los octavos de final

Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy domingo 25 de enero

Carlos Alcaraz ya está en octavos

Carlos Alcaraz ya está en octavos / AP

Albert Briva

Albert Briva

El Open de Australia 2026 se prepara para el inicio de su segunda semana de competición con la llegada de los octavos de final. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este domingo 25 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka o Alexander Zverev.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena

01:30 h

  • [1] Aryna Sabalenka vs [17] Victoria Mboko

No antes de 03:30 h

[1]

  • Carlos Alcaraz (ESP) vs [19] Tommy Paul
09:00 h

  • [10] Alexander Bublik vs [6] Alex de Minaur

A continuación

  • [12] Elina Svitolina vs [8] Mirra Andreeva

Margaret Court Arena

01:30 h

  • Laura Siegemund / Edouard Roger-Vasselin
  • vs
  • [WC] Olivia Gadecki / John Peers

No antes de 02:30 h

  • Storm Hunter / Maya Joint
  • vs
  • [7] Anna Danilina / Aleksandra Krunic

No antes de 06:30 h

  • [3] Coco Gauff vs [19] Karolina Muchova

No antes de 08:00 h

  • [11] Daniil Medvedev vs [25] Learner Tien

John Cain Arena

01:00 h

  • [14] Robert Cash / JJ Tracy
  • vs
  • [3] Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos

No antes de 03:00 h

  • Yulia Putintseva vs [29] Iva Jovic

A continuación

  • Adam Pavlasek / John-Patrick Smith
  • vs
  • Luke Johnson / Jan Zielinski

No antes de 07:00 h

  • [3] Alexander Zverev vs [18] Francisco Cerúndolo

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.

