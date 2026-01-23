OPEN AUSTRALIA
Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 24 de enero: orden de juego y horarios de la tercera ronda
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy sábado 24 de enero
El Open de Australia 2026 se prepara para el segundo día en el que se disputan partidos de tercera ronda. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este sábado 24 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Iga Swiatek y Stan Wawrinka.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
00:30 h
- Karolina Pliskova (CZE) vs [9] Madison Keys (USA)
No antes de 02:00 h
- Eliot Spizzirri (USA) vs [2] Jannik Sinner (ITA)
09:00 h
- Botic van de Zandschulp (NED) vs [4] Novak Djokovic (SRB)
A continuación
- [16] Naomi Osaka (JPN) vs [Q] Maddison Inglis (AUS)
Margaret Court Arena
00:30 h
- [6] Jessica Pegula (USA) vs Oksana Selekhmetova
A continuación
- Peyton Stearns (USA) vs [4] Amanda Anisimova (USA)
A continuación
- [8] Ben Shelton (USA) vs [30] Valentin Vacherot
09:00 h
- [31] Anna Kalinskaya vs [2] Iga Swiatek (POL)
A continuación
- Marin Cilic (CRO) vs [12] Casper Ruud (NOR)
John Cain Arena
00:30 h
- [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Tomas Machac (CZE)
A continuación
- [21] Elise Mertens (BEL) vs [Q] Nikola Bartunkova (CZE)
07:00 h
- [WC] Stan Wawrinka (SUI) vs [9] Taylor Fritz (USA)
No antes de 08:30 h
- [5] Elena Rybakina (KAZ) vs Tereza Valentova (CZE)
Kia Arena
01:00 h
- [15] Karen Khachanov vs [22] Luciano Darderi (ITA)
A continuación
- [13] Linda Noskova (CZE) vs Xinyu Wang (CHN)
A continuación
- MATCH TBA
No antes de las 7:00 h
- [16] Jakub Mensik (CZE) vs Ethan Quinn
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
