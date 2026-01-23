Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 24 de enero: orden de juego y horarios de la tercera ronda

El Open de Australia 2026 se prepara para el segundo día en el que se disputan partidos de tercera ronda. Consulta el listado de partidos de las principales listas, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este sábado 24 de enero destaca en varios encuentros, con la presencia de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Iga Swiatek y Stan Wawrinka.

Noticias relacionadas

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 00:30 h Karolina Pliskova (CZE) vs [9] Madison Keys (USA) No antes de 02:00 h Eliot Spizzirri (USA) vs [2] Jannik Sinner (ITA) 09:00 h Botic van de Zandschulp (NED) vs [4] Novak Djokovic (SRB) A continuación [16] Naomi Osaka (JPN) vs [Q] Maddison Inglis (AUS) Margaret Court Arena 00:30 h [6] Jessica Pegula (USA) vs Oksana Selekhmetova A continuación Peyton Stearns (USA) vs [4] Amanda Anisimova (USA) A continuación [8] Ben Shelton (USA) vs [30] Valentin Vacherot 09:00 h [31] Anna Kalinskaya vs [2] Iga Swiatek (POL) A continuación Marin Cilic (CRO) vs [12] Casper Ruud (NOR) John Cain Arena 00:30 h [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Tomas Machac (CZE) A continuación [21] Elise Mertens (BEL) vs [Q] Nikola Bartunkova (CZE) 07:00 h [WC] Stan Wawrinka (SUI) vs [9] Taylor Fritz (USA) No antes de 08:30 h [5] Elena Rybakina (KAZ) vs Tereza Valentova (CZE) Kia Arena 01:00 h [15] Karen Khachanov vs [22] Luciano Darderi (ITA) A continuación [13] Linda Noskova (CZE) vs Xinyu Wang (CHN) A continuación MATCH TBA No antes de las 7:00 h [16] Jakub Mensik (CZE) vs Ethan Quinn

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.