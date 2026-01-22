Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 23 de enero: orden de juego y horarios de la tercera ronda

El Open de Australia 2026 se prepara para el primer día en el que se disputan partidos de tercera ronda. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este viernes 23 de enero viene cargada de presencia española, con los partidos de Carlos Alcaraz y Alejadro Davidovich.

Además de los españoles, esteviernes también será el turno de muchas de las grandes atracciones del torneo como Aryna Sabalenka, Alexander Zverev o Coco Gauff.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 01:30 h [1] Aryna Sabalenka vs Anastasia Potapova (AUT) No antes de 03:30 h [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs Corentin Moutet (FRA) 09:00 h [29 Frances Tiafoe (USA) vs [6] Álex de Miñaur (AUS) A continuación Elena Gabriela Ruse (ROU) vs [8] Mirra Andreeva Margaret Court Arena 01:30 h [11] Daniil Medvedev vs Fabian Marozsan (HUN) A continuación [3] Coco Gauff (USA) vs Hailey Baptiste (USA) 09:00 h [12] Elena Svitolina (UKR) vs [23] Diana Schnaider A continuación [10] Alexander Bublik (KAZ) vs Tomas Martín Etcheverry (ARG) John Cain Arena 01:00 h [17] Victoria Mboko (CAN) vs [14] Clara Tauson (DEN) A continuación [19] Tommy Paul (USA) vs [14] Alejandro Davidovich (ESP) 07:00 h [29] Iva Jovic (USA) vs [7] Jasmine Paolini (ITA) No antes de 08:30 h [3] Alexander Zverev (GER) vs [26] Cameron Norrie (GBR) Kia Arena 01:00 h [25] Learner Tien (USA) vs Nuno Borges (POR) A continuación [Q] Zeynep Sonmez (TUR) vs Yulia Putintseva (KAZ) A continuación [19] Karolina Muchova (CZE) vs Magda Linette (POL) A continuación [18] Francisco Cerúndolo (ARG) vs [13] Andrey Rublev

Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy viernes 23 de enero

02:30 horas (CET) — Alejandro Davidovich vs Tommy Paul

vs Tommy Paul 03:30 horas (CET) — Carlos Alcaraz vs Corentin Moutet

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.