OPEN AUSTRALIA
Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 23 de enero: orden de juego y horarios de la tercera ronda
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy viernes 23 de enero
El Open de Australia 2026 se prepara para el primer día en el que se disputan partidos de tercera ronda. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este viernes 23 de enero viene cargada de presencia española, con los partidos de Carlos Alcaraz y Alejadro Davidovich.
Además de los españoles, esteviernes también será el turno de muchas de las grandes atracciones del torneo como Aryna Sabalenka, Alexander Zverev o Coco Gauff.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
01:30 h
- [1] Aryna Sabalenka vs Anastasia Potapova (AUT)
No antes de 03:30 h
- [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs Corentin Moutet (FRA)
09:00 h
- [29 Frances Tiafoe (USA) vs [6] Álex de Miñaur (AUS)
A continuación
- Elena Gabriela Ruse (ROU) vs [8] Mirra Andreeva
Margaret Court Arena
01:30 h
- [11] Daniil Medvedev vs Fabian Marozsan (HUN)
A continuación
- [3] Coco Gauff (USA) vs Hailey Baptiste (USA)
09:00 h
- [12] Elena Svitolina (UKR) vs [23] Diana Schnaider
A continuación
- [10] Alexander Bublik (KAZ) vs Tomas Martín Etcheverry (ARG)
John Cain Arena
01:00 h
- [17] Victoria Mboko (CAN) vs [14] Clara Tauson (DEN)
A continuación
- [19] Tommy Paul (USA) vs [14] Alejandro Davidovich (ESP)
07:00 h
- [29] Iva Jovic (USA) vs [7] Jasmine Paolini (ITA)
No antes de 08:30 h
- [3] Alexander Zverev (GER) vs [26] Cameron Norrie (GBR)
Kia Arena
01:00 h
- [25] Learner Tien (USA) vs Nuno Borges (POR)
A continuación
- [Q] Zeynep Sonmez (TUR) vs Yulia Putintseva (KAZ)
A continuación
- [19] Karolina Muchova (CZE) vs Magda Linette (POL)
A continuación
- [18] Francisco Cerúndolo (ARG) vs [13] Andrey Rublev
Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy viernes 23 de enero
- 02:30 horas (CET) — Alejandro Davidovich vs Tommy Paul
- 03:30 horas (CET) — Carlos Alcaraz vs Corentin Moutet
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
