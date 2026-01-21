Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Slavia Praga - BarcelonaClasificación ChampionsCruces ChampionsLesión PedriCuentas Barcelona ChampionsPróximo partido BarcelonaBarcelona - Athletic SupercopaBarcelona - Madrid final SupercopaGalatasaray - AtléticoCuándo juega AlcarazHorario BadosaOpen Australia hoyLuis Enrique DroLucas HernándezTer StegenEstrada FernándezUFC 324Mercado de Fichajes hoyAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

OPEN AUSTRALIA

Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 22 de enero: orden de juego y horarios de la segunda ronda

Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy jueves 22 de enero

Novak Djokovic, durante el Open de Australia

Novak Djokovic, durante el Open de Australia / Aaron Favila

Iker Kind

Iker Kind

El Open de Australia 2026 no para, y en esta próxima jornada se definen los últimos partidos de la segunda ronda del torneo. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este jueves 22 de enero viene cargada de presencia española, con los partidos de Paula Badosa, Rafa Jódar y Jaume Munar.

Además de los españoles, estejueves también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Iga Swiatek.

Noticias relacionadas

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena

01:30 h

  • [6] Jessica Pegula (USA) vs McCartney Kessier (USA)

No antes de 03:30 h

  • Francesco Mestrelli (ITA) vs [4] Novak Djokovic (SRB)

09:00 h

  • [WC] James Duckworth (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA)

A continuación

  • [6] Elena Rybakina (KAZ) vs Varvara Gracheva (FRA)

Margaret Court Arena

01:30 h

  • [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Lorenzo Sonego (ITA)

A continuación

  • Katerina Siniakova (CZE) vs [4] Amanda Anisimova (USA)

09:00 h

  • [6] Naomi Osaka (JPN) vs Sorana Cirstea (ROU)

A continuación

  • Jaume Munar (ESP) vs [12] Casper Ruud (NOR)

John Cain Arena

01:00 h

  • Ashlyn Krueger (USA) vs [9] Madison Keys (USA)

A continuación

  • [8] Ben Shelton (USA) vs Dane Sweeny (AUS)

07:00 h

  • Marie Brouzova (CZE) vs [2] Iga Swiatek (POL)

No antes de 08:30 h

  • Vit Kopriva (CZE) vs [9] Taylor Fritz (USA)

Kia Arena

01:00 h

  • [WC] Rinky Hijikata (AUS) vs [30] Valentin Vacherot (MON)

A continuación

  • [13] Linda Noskova (CZE) vs [WC] Taylah Preston (AUS)

A continuación

  • Arthur Gea (FRA) vs [WC] Stan Wawrinka (SUI)

A continuación

  • Kokkinakis/Kyrgios (AUS) vs Kubler/Polmans (AUS)

Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy jueves 22 de enero

  • 01:00 horas (CET) — Paula Badosa vs Oksana Selekhmeteva
  • 02:30 horas (CET) — Rafa Jódar vs Jakub Mensik
  • 10:30 horas (CET) — Jaume Munar vs Casper Ruud

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.

TEMAS