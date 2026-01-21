Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 22 de enero: orden de juego y horarios de la segunda ronda

El Open de Australia 2026 no para, y en esta próxima jornada se definen los últimos partidos de la segunda ronda del torneo. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este jueves 22 de enero viene cargada de presencia española, con los partidos de Paula Badosa, Rafa Jódar y Jaume Munar.

Además de los españoles, estejueves también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Iga Swiatek.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 01:30 h [6] Jessica Pegula (USA) vs McCartney Kessier (USA) No antes de 03:30 h Francesco Mestrelli (ITA) vs [4] Novak Djokovic (SRB) 09:00 h [WC] James Duckworth (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA) A continuación [6] Elena Rybakina (KAZ) vs Varvara Gracheva (FRA) Margaret Court Arena 01:30 h [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Lorenzo Sonego (ITA) A continuación Katerina Siniakova (CZE) vs [4] Amanda Anisimova (USA) 09:00 h [6] Naomi Osaka (JPN) vs Sorana Cirstea (ROU) A continuación Jaume Munar (ESP) vs [12] Casper Ruud (NOR) John Cain Arena 01:00 h Ashlyn Krueger (USA) vs [9] Madison Keys (USA) A continuación [8] Ben Shelton (USA) vs Dane Sweeny (AUS) 07:00 h Marie Brouzova (CZE) vs [2] Iga Swiatek (POL) No antes de 08:30 h Vit Kopriva (CZE) vs [9] Taylor Fritz (USA) Kia Arena 01:00 h [WC] Rinky Hijikata (AUS) vs [30] Valentin Vacherot (MON) A continuación [13] Linda Noskova (CZE) vs [WC] Taylah Preston (AUS) A continuación Arthur Gea (FRA) vs [WC] Stan Wawrinka (SUI) A continuación Kokkinakis/Kyrgios (AUS) vs Kubler/Polmans (AUS)

Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy jueves 22 de enero

01:00 horas (CET) — Paula Badosa vs Oksana Selekhmeteva

vs Oksana Selekhmeteva 02:30 horas (CET) — Rafa Jódar vs Jakub Mensik

vs Jakub Mensik 10:30 horas (CET) — Jaume Munar vs Casper Ruud

