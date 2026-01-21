OPEN AUSTRALIA
Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy 22 de enero: orden de juego y horarios de la segunda ronda
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy jueves 22 de enero
El Open de Australia 2026 no para, y en esta próxima jornada se definen los últimos partidos de la segunda ronda del torneo. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este jueves 22 de enero viene cargada de presencia española, con los partidos de Paula Badosa, Rafa Jódar y Jaume Munar.
Además de los españoles, estejueves también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Jannik Sinner, Novak Djokovic o Iga Swiatek.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
01:30 h
- [6] Jessica Pegula (USA) vs McCartney Kessier (USA)
No antes de 03:30 h
- Francesco Mestrelli (ITA) vs [4] Novak Djokovic (SRB)
09:00 h
- [WC] James Duckworth (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA)
A continuación
- [6] Elena Rybakina (KAZ) vs Varvara Gracheva (FRA)
Margaret Court Arena
01:30 h
- [5] Lorenzo Musetti (ITA) vs Lorenzo Sonego (ITA)
A continuación
- Katerina Siniakova (CZE) vs [4] Amanda Anisimova (USA)
09:00 h
- [6] Naomi Osaka (JPN) vs Sorana Cirstea (ROU)
A continuación
- Jaume Munar (ESP) vs [12] Casper Ruud (NOR)
John Cain Arena
01:00 h
- Ashlyn Krueger (USA) vs [9] Madison Keys (USA)
A continuación
- [8] Ben Shelton (USA) vs Dane Sweeny (AUS)
07:00 h
- Marie Brouzova (CZE) vs [2] Iga Swiatek (POL)
No antes de 08:30 h
- Vit Kopriva (CZE) vs [9] Taylor Fritz (USA)
Kia Arena
01:00 h
- [WC] Rinky Hijikata (AUS) vs [30] Valentin Vacherot (MON)
A continuación
- [13] Linda Noskova (CZE) vs [WC] Taylah Preston (AUS)
A continuación
- Arthur Gea (FRA) vs [WC] Stan Wawrinka (SUI)
A continuación
- Kokkinakis/Kyrgios (AUS) vs Kubler/Polmans (AUS)
Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy jueves 22 de enero
- 01:00 horas (CET) — Paula Badosa vs Oksana Selekhmeteva
- 02:30 horas (CET) — Rafa Jódar vs Jakub Mensik
- 10:30 horas (CET) — Jaume Munar vs Casper Ruud
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
