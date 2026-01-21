OPEN AUSTRALIA
Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy: orden de juego y horarios de la segunda ronda
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy miércoles 21 de enero
El Open de Australia 2026 ya deja atrás la primera ronda para enfocarse en la segunda, que arranca este miércoles 21 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este miércoles servirá para volver a ver a los dos números uno del circuito: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, además del segundo partido de Alejandro Davidovich, otro de los pocos españoles que superó la primera ronda del torneo. El rival del malagueño será el estadounidense Reilly Opelka.
Además de los españoles y Sabalenka, este miércoles también será el turno de Alexander Zverev, que cerrará la jornada en el John Cain Arena, y de Mirra Andreeva, una de las sensaciones del torneo en el cuadro femenino.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
01:30 h
- [1] Aryna Sabalenka vs [Q] Zhuoxuan Bai
No antes de 04:00 h
- [1] Carlos Alcaraz vs Yannick Hanfmann
09:00 h
- Hamad Medjedovic vs [6] Alex de Miñaur
A continuación
- [29] Iva Jovic vs [WC] Priscilla Hon
Margaret Court Arena
01:30 h
- [Q] Jaime Faria vs [13] Andrey Rublev
A continuación
- [3] Coco Gauff vs Olga Danilovic
09:00 h
- Maria Sakkari vs [8] Mirra Andreeva
A continuación
- [29] Frances Tiafoe vs Francisco Comesaña
John Cain Arena
01:00 h
- [12] Elina Svitolina vs [Q] Linda Klimovicova
A continuación
- [11] Daniil Medvedev vs Quentin Halys
07:00 h
- Elena Gabriela Ruse vs Ajla Tomljanovic
A continuación
- [3] Alexander Zverev vs Alexandre Muller
Kia Arena
01:00 h
- [WC] Talla Gibson vs Diana Schnaider [23]
A continuación
- Reilly Opelka vs Alejandro Davidovich [14]
A continuación
- [10] Alexander Bublik vs Marton Fucsovics
A continuación
- Magdalena Frech vs [7] Jasmine Paolini
1573 Arena
01:00 h
- [19] Tommy Paul vs Thiago Agustín Tirante
A continuación
- [17] Victoria Mboko vs Caty McNaily
A continuación
- [WC] Jordan Thompson vs Nuno Borges
A continuación
- [19] Karolina Muchova vs Alycia Parks
Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy miércoles 21 de enero
- 02:30 horas (CET) — Alejandro Davidovich vs Reilly Opelka
- 04:00 horas (CET) — Carlos Alcaraz vs Yannick Hanfmann
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
