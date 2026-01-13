Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xabi AlonsoXabi Alonso MadridArbeloaMaldini Xabi AlonsoClasificación DakarDavid SánchezDembeleMbappéVinicius LaminePartidos Open de Australia hoyIturralde GonzálezMoleiroPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

TENIS

Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa

Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy lunes 14 de enero

La previa del Open de Australia, en marcha

La previa del Open de Australia, en marcha / EFE

David Boti

David Boti

Barcelona

El Open de Australia 2026 ya está en marcha la disputa de la tercera jornada este miércoles 14 de enero correspondiente a las semifinales de la previa. Consulta el listado de partidos de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este 14 de enero en el Open de Australia (fase previa) viene cargada de presencia española desde la medianoche. A las 00:00 (CET) abren turno Roberto Carballés ante G. A. Bailly y, en paralelo, Guiomar Maristany frente a T. Prozorova. Después llegará uno de los focos del día, Martín Landaluce a las 01:30, con un examen de experiencia ante S. Travaglia.

El tramo más intenso se concentra de madrugada: a las 03:00 se disputan dos partidos a la vez, Pablo Llamas contra C. Wong y el atractivo duelo C. Rodesch–Rafa Jodar. A las 04:30 será el turno de Dani Mérida ante L. Klein, y el cierre español lo pondrá Marina Bassols a las 06:00, contra I. Shymanovich, buscando avanzar en un día clave para la ‘armada’ en Melbourne.

Orden de juego del Open de Australia en la previa

  • 00:00 horas (CET) — Roberto Carballés vs G. A. Bailly
  • 00:00 horas (CET) — Guiomar Maristany vs T. Prozorova
  • 01:30 horas (CET) — Martín Landaluce vs S. Travaglia
  • 03:00 horas (CET) — Pablo Llamas vs C. Wong
  • 03:00 horas (CET) — C. Rodesch vs Rafa Jodar
  • 04:30 horas (CET) — DaniMérida vs L. Klein
  • 06:00 horas (CET) — Marina Bassols vs I. Shymanovich

Para todos ellos, Melbourne representa algo más que un torneo: es la puerta de entrada al gran escaparate del tenis mundial y el primer gran desafío de una temporada que apenas acaba de comenzar.

Noticias relacionadas y más

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL