TENIS
Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy lunes 14 de enero
El Open de Australia 2026 ya está en marcha la disputa de la tercera jornada este miércoles 14 de enero correspondiente a las semifinales de la previa. Consulta el listado de partidos de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este 14 de enero en el Open de Australia (fase previa) viene cargada de presencia española desde la medianoche. A las 00:00 (CET) abren turno Roberto Carballés ante G. A. Bailly y, en paralelo, Guiomar Maristany frente a T. Prozorova. Después llegará uno de los focos del día, Martín Landaluce a las 01:30, con un examen de experiencia ante S. Travaglia.
El tramo más intenso se concentra de madrugada: a las 03:00 se disputan dos partidos a la vez, Pablo Llamas contra C. Wong y el atractivo duelo C. Rodesch–Rafa Jodar. A las 04:30 será el turno de Dani Mérida ante L. Klein, y el cierre español lo pondrá Marina Bassols a las 06:00, contra I. Shymanovich, buscando avanzar en un día clave para la ‘armada’ en Melbourne.
Orden de juego del Open de Australia en la previa
- 00:00 horas (CET) — Roberto Carballés vs G. A. Bailly
- 00:00 horas (CET) — Guiomar Maristany vs T. Prozorova
- 01:30 horas (CET) — Martín Landaluce vs S. Travaglia
- 03:00 horas (CET) — Pablo Llamas vs C. Wong
- 03:00 horas (CET) — C. Rodesch vs Rafa Jodar
- 04:30 horas (CET) — DaniMérida vs L. Klein
- 06:00 horas (CET) — Marina Bassols vs I. Shymanovich
Para todos ellos, Melbourne representa algo más que un torneo: es la puerta de entrada al gran escaparate del tenis mundial y el primer gran desafío de una temporada que apenas acaba de comenzar.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
