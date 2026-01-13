Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa

El Open de Australia 2026 ya está en marcha la disputa de la tercera jornada este miércoles 14 de enero correspondiente a las semifinales de la previa. Consulta el listado de partidos de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este 14 de enero en el Open de Australia (fase previa) viene cargada de presencia española desde la medianoche. A las 00:00 (CET) abren turno Roberto Carballés ante G. A. Bailly y, en paralelo, Guiomar Maristany frente a T. Prozorova. Después llegará uno de los focos del día, Martín Landaluce a las 01:30, con un examen de experiencia ante S. Travaglia.

El tramo más intenso se concentra de madrugada: a las 03:00 se disputan dos partidos a la vez, Pablo Llamas contra C. Wong y el atractivo duelo C. Rodesch–Rafa Jodar. A las 04:30 será el turno de Dani Mérida ante L. Klein, y el cierre español lo pondrá Marina Bassols a las 06:00, contra I. Shymanovich, buscando avanzar en un día clave para la ‘armada’ en Melbourne.

Orden de juego del Open de Australia en la previa

00:00 horas (CET) — Roberto Carballés vs G. A. Bailly

vs G. A. Bailly 00:00 horas (CET) — Guiomar Maristany vs T. Prozorova

vs T. Prozorova 01:30 horas (CET) — Martín Landaluce vs S. Travaglia

vs S. Travaglia 03:00 horas (CET) — Pablo Llamas vs C. Wong

vs C. Wong 03:00 horas (CET) — C. Rodesch vs Rafa Jodar

04:30 horas (CET) — Dani Mérida vs L. Klein

vs L. Klein 06:00 horas (CET) — Marina Bassols vs I. Shymanovich

Para todos ellos, Melbourne representa algo más que un torneo: es la puerta de entrada al gran escaparate del tenis mundial y el primer gran desafío de una temporada que apenas acaba de comenzar.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.