Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa

Arranca oficialmente el Open de Australia 2026 con la disputa de la primera jornada de la fase previa este lunes 12 de enero. Te ofrecemos el listado de partidos de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

En el cuadro masculino, Roberto Carballés abre la representación española enfrentándose al francés Arthur Bouquier, con el objetivo de imponer su experiencia en este tipo de escenarios. Más adelante será el turno de Mérida Aguilar, que se medirá al británico Oliver Crawford en un duelo exigente ante un rival acostumbrado a competir en pistas rápidas. Dos partidos clave para empezar a marcar territorio y mantener viva la presencia española en el primer Grand Slam del año.

La previa femenina también contará con protagonismo español. Aliona Bolsova se enfrenta a la italiana Lucia Bronzetti. También debuta Núria Parrizas, Guiomar Maristany y Kaitlin Quevedo. Andrea Lázaro y Leyre Romero buscan dar la sorpresa en una fase previa siempre imprevisible

Orden de juego del Open de Australia en la previa

00:00 horas (CET) – Roberto Carballés vs Arthur Bouquier

00:00 horas (CET) – Lucia Bronzetti vs Aliona Bolsova

03:00 horas (CET) – Tereza Prozorova vs Andrea Lázaro

03:00 horas (CET) – Mayar Sherif vs Guiomar Maristany

04:30 horas (CET) – Núria Parrizas vs María Stakusic

06:00 horas (CET) – Anastasia Gasanova vs Kaitlin Quevedo

06:00 horas (CET) – Oliver Crawford vs Dani Mérida

Para todos ellos, Melbourne representa algo más que un torneo: es la puerta de entrada al gran escaparate del tenis mundial y el primer gran desafío de una temporada que apenas acaba de comenzar.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.