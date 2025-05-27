TENIS
Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy lunes 12 de enero
Arranca oficialmente el Open de Australia 2026 con la disputa de la primera jornada de la fase previa este lunes 12 de enero. Te ofrecemos el listado de partidos de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
En el cuadro masculino, Roberto Carballés abre la representación española enfrentándose al francés Arthur Bouquier, con el objetivo de imponer su experiencia en este tipo de escenarios. Más adelante será el turno de Mérida Aguilar, que se medirá al británico Oliver Crawford en un duelo exigente ante un rival acostumbrado a competir en pistas rápidas. Dos partidos clave para empezar a marcar territorio y mantener viva la presencia española en el primer Grand Slam del año.
La previa femenina también contará con protagonismo español. Aliona Bolsova se enfrenta a la italiana Lucia Bronzetti. También debuta Núria Parrizas, Guiomar Maristany y Kaitlin Quevedo. Andrea Lázaro y Leyre Romero buscan dar la sorpresa en una fase previa siempre imprevisible
Orden de juego del Open de Australia en la previa
- 00:00 horas (CET) – Roberto Carballés vs Arthur Bouquier
- 00:00 horas (CET) – Lucia Bronzetti vs Aliona Bolsova
- 03:00 horas (CET) – Tereza Prozorova vs Andrea Lázaro
- 03:00 horas (CET) – Mayar Sherif vs Guiomar Maristany
- 04:30 horas (CET) – Núria Parrizas vs María Stakusic
- 06:00 horas (CET) – Anastasia Gasanova vs Kaitlin Quevedo
- 06:00 horas (CET) – Oliver Crawford vs Dani Mérida
Para todos ellos, Melbourne representa algo más que un torneo: es la puerta de entrada al gran escaparate del tenis mundial y el primer gran desafío de una temporada que apenas acaba de comenzar.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
