Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy: orden de juego y horarios de la primera ronda

El Open de Australia 2026 ya está en marcha con la disputa de la tercera jornada de la primera ronda del torneo este martes 20 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este martes servirá para ver el debut de los dos campeones, Jannik Sinner y Madison Keys, además de los últimos tres españoles que quedan. Taberner, Jódar y Carreño iniciaran su camino en el último día de competición de la primera ronda.

Además de los españoles, este lunes también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Taylor Fritz, Naomi Osaka o Elena Rybakina.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 01:30 h Oleksandra Oliynykova vs [9] Madison Keys No antes de 03:30 h [8] Ben Shelton vs Ugo Humbert 09:00 h Hugo Gaston vs [2] Jannik Sinner A continuación [16] Naomi Osaka vs Antonia Ruzic Margaret Court Arena 01:30 h [5] Lorenzo Musetti vs Raphael Collignon A continuación [5] Elena Rybakina vs Kaja Juvan 09:00 h Katie Boulter vs [10] Belinda Bencic A continuación Shintaro Mochizuki vs [31] Stefanos Tsitsipas John Cain Arena 01:00 h Tereza Valentova vs [30] Maya Joint A continuación [15] Karen Khachanov vs Alex Michelsen 07:00 h Valentin Royer vs [9] Taylor Fritz A continuación [Q] Maddison Inglis vs Kimberly Birrell Kia Arena 01:00 h Shuai Zhang vs [WC] Taylah Preston A continuación Karolina Pliskova vs [Q] Sloane Stephens A continuación [Q] Dane Sweeny vs Gael Monfils A continuación Grigor Dimitrov vs Tomas Machac 1573 Arena 01:00 h Cristian Garin vs [22] Luciano Darderi A continuación [28] Joao Fonseca vs Eliot Spizzirri A continuación Rebecca Sramkova vs [24] Jelena Ostapenko A continuación Laura Siegemund vs [18] Liudmila Samsonova



Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy martes 20 de enero

01:00 horas (CET) — Carlos Taberner vs Lorenzo Sonego

vs Lorenzo Sonego 02:30 horas (CET) — Pablo Carreño Busta vs Jakub Mensik

vs Jakub Mensik 04:30 horas (CET) — Rafael Jodar vs Rei Sakamoto

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.