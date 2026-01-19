OPEN AUSTRALIA
Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy: orden de juego y horarios de la primera ronda
Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy martes 20 de enero
El Open de Australia 2026 ya está en marcha con la disputa de la tercera jornada de la primera ronda del torneo este martes 20 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este martes servirá para ver el debut de los dos campeones, Jannik Sinner y Madison Keys, además de los últimos tres españoles que quedan. Taberner, Jódar y Carreño iniciaran su camino en el último día de competición de la primera ronda.
Además de los españoles, este lunes también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Taylor Fritz, Naomi Osaka o Elena Rybakina.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
01:30 h
- Oleksandra Oliynykova vs [9] Madison Keys
No antes de 03:30 h
- [8] Ben Shelton vs Ugo Humbert
09:00 h
- Hugo Gaston vs [2] Jannik Sinner
A continuación
- [16] Naomi Osaka vs Antonia Ruzic
Margaret Court Arena
01:30 h
- [5] Lorenzo Musetti vs Raphael Collignon
A continuación
- [5] Elena Rybakina vs Kaja Juvan
09:00 h
- Katie Boulter vs [10] Belinda Bencic
A continuación
- Shintaro Mochizuki vs [31] Stefanos Tsitsipas
John Cain Arena
01:00 h
- Tereza Valentova vs [30] Maya Joint
A continuación
- [15] Karen Khachanov vs Alex Michelsen
07:00 h
- Valentin Royer vs [9] Taylor Fritz
A continuación
- [Q] Maddison Inglis vs Kimberly Birrell
Kia Arena
01:00 h
- Shuai Zhang vs [WC] Taylah Preston
A continuación
- Karolina Pliskova vs [Q] Sloane Stephens
A continuación
- [Q] Dane Sweeny vs Gael Monfils
A continuación
- Grigor Dimitrov vs Tomas Machac
1573 Arena
01:00 h
- Cristian Garin vs [22] Luciano Darderi
A continuación
- [28] Joao Fonseca vs Eliot Spizzirri
A continuación
- Rebecca Sramkova vs [24] Jelena Ostapenko
A continuación
- Laura Siegemund vs [18] Liudmila Samsonova
Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy martes 20 de enero
- 01:00 horas (CET) — Carlos Taberner vs Lorenzo Sonego
- 02:30 horas (CET) — Pablo Carreño Busta vs Jakub Mensik
- 04:30 horas (CET) — Rafael Jodar vs Rei Sakamoto
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
- Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
- Senegal - Marruecos, en directo hoy: Final de la Copa África, última hora en vivo
- Real Sociedad - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora
- La convocatoria de Hansi Flick para el Real Sociedad - FC Barcelona de LaLiga 2025/26
- Decisión tomada con el futuro de Mbacke: ya tiene destino
- Las redes se ceban con Juan Carlos Rivero después de volver a liarla en el Espanyol-Girona: 'Gol del Villarreal
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- El comunicado médico del Barça sobre Raphinha