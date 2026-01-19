Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPEN AUSTRALIA

Partidos y resultados Open de Australia 2026 hoy: orden de juego y horarios de la primera ronda

Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy martes 20 de enero

Sinner debutará este martes

Sinner debutará este martes / AP

Albert Briva

Albert Briva

El Open de Australia 2026 ya está en marcha con la disputa de la tercera jornada de la primera ronda del torneo este martes 20 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este martes servirá para ver el debut de los dos campeones, Jannik Sinner y Madison Keys, además de los últimos tres españoles que quedan. Taberner, Jódar y Carreño iniciaran su camino en el último día de competición de la primera ronda.

Además de los españoles, este lunes también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Taylor Fritz, Naomi Osaka o Elena Rybakina.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena

01:30 h

  • Oleksandra Oliynykova vs [9] Madison Keys

No antes de 03:30 h

  • [8] Ben Shelton vs Ugo Humbert

09:00 h

  • Hugo Gaston vs [2] Jannik Sinner

A continuación

  • [16] Naomi Osaka vs Antonia Ruzic

Margaret Court Arena

01:30 h

  • [5] Lorenzo Musetti vs Raphael Collignon

A continuación

  • [5] Elena Rybakina vs Kaja Juvan

09:00 h

  • Katie Boulter vs [10] Belinda Bencic

A continuación

  • Shintaro Mochizuki vs [31] Stefanos Tsitsipas

John Cain Arena

01:00 h

  • Tereza Valentova vs [30] Maya Joint

A continuación

  • [15] Karen Khachanov vs Alex Michelsen

07:00 h

  • Valentin Royer vs [9] Taylor Fritz

A continuación

  • [Q] Maddison Inglis vs Kimberly Birrell

Kia Arena

01:00 h

  • Shuai Zhang vs [WC] Taylah Preston

A continuación

  • Karolina Pliskova vs [Q] Sloane Stephens

A continuación

  • [Q] Dane Sweeny vs Gael Monfils

A continuación

  • Grigor Dimitrov vs Tomas Machac

1573 Arena

01:00 h

  • Cristian Garin vs [22] Luciano Darderi

A continuación

  • [28] Joao Fonseca vs Eliot Spizzirri

A continuación

  • Rebecca Sramkova vs [24] Jelena Ostapenko

A continuación

  • Laura Siegemund vs [18] Liudmila Samsonova

Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy martes 20 de enero

  • 01:00 horas (CET) — Carlos Taberner vs Lorenzo Sonego
  • 02:30 horas (CET) — Pablo Carreño Busta vs Jakub Mensik
  • 04:30 horas (CET) — Rafael Jodar vs Rei Sakamoto

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.

