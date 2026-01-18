Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa

El Open de Australia 2026 ya está en marcha con la disputa de la segunda jornada de la primera ronda del torneo este lunes 19 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este lunes 19 de enero viene cargada de presencia española, con el debut de Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Jaume Muner y Pedro Martínez en el cuadro masculino y de Paula Badosa y Jessica Bouzas en el femenino.

Además de los españoles, este lunes también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Coco Gauff, Novak Djokovic, Daniil Medvedev o Iga Swiatek.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena 01:30 h [3] Coco Gauff (USA) vs Kamilla Rakhimova (UZB) No antes de 03:30 h Matteo Berrettini (ITA) vs [6] Alex de Minaur (AUS) 09:00 h [Q] Yue Yuan (CHN) vs [2] Iga Swiatek (POL) A continuación Pedro Martínez (ESP) vs [4] Novak Djokovic (SRB) Margaret Court Arena 01:30 h [11] Daniil Medvedev vs Jesper de Jong (NED) A continuación Simona Waltert (SUI) vs [4] Amanda Anisimova (USA) 09:00 h Donna Vekic (CRO) vs [8] Mirra Andreeva A continuación Mattia Bellucci (ITA) vs [12] Casper Ruud (NOR) John Cain Arena 01:00 h Nuno Borges (POR) vs [7] Felix Auger-Aliassime (CAN) A continuación [6] Jessica Pegula (USA) vs Anastasia Zakharova 07:00 h [Q] Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Ajla Tomljanovic (AUS) No antes de 08:30 h Alexei Popyrin (AUS) vs Alexandre Muller (FRA) Kia Arena 01:00 h [Q] Storm Hunter (AUS) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP) A continuación Matteo Arnaldi (ITA) vs [13] Andrey Rublev A continuación Laslo Djere (SRB) vs [WC] Stan Wawrinka (SUI) A continuación Barbora Krejcikova (CZE) vs [23] Diana Shnaider

Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy lunes 19 de enero

01:00 horas (CET) — Jessica Bouzas vs Storm Hunter

vs Storm Hunter 02:30 horas (CET) — Roberto Bautista vs Juncheng Shang

vs Juncheng Shang 04:30 horas (CET) — Alejandro Davidovich vs Filip Misolic

vs Filip Misolic 04:30 horas (CET) — Paula Badosa vs Zarina Diyas

vs Zarina Diyas 06:00 horas (CET) — Jaume Munar vs Dalibor Svrcina

vs Dalibor Svrcina 10:30 horas (CET) — Pedro Martínez vs Novak Djokovic

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.