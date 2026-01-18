Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa

OPEN AUSTRALIA
El Open de Australia 2026 ya está en marcha con la disputa de la segunda jornada de la primera ronda del torneo este lunes 19 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.
La jornada de este lunes 19 de enero viene cargada de presencia española, con el debut de Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Jaume Muner y Pedro Martínez en el cuadro masculino y de Paula Badosa y Jessica Bouzas en el femenino.
Además de los españoles, este lunes también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Coco Gauff, Novak Djokovic, Daniil Medvedev o Iga Swiatek.
Orden de juego del Open de Australia
Rod Laver Arena
01:30 h
- [3] Coco Gauff (USA) vs Kamilla Rakhimova (UZB)
No antes de 03:30 h
- Matteo Berrettini (ITA) vs [6] Alex de Minaur (AUS)
09:00 h
- [Q] Yue Yuan (CHN) vs [2] Iga Swiatek (POL)
A continuación
- Pedro Martínez (ESP) vs [4] Novak Djokovic (SRB)
Margaret Court Arena
01:30 h
- [11] Daniil Medvedev vs Jesper de Jong (NED)
A continuación
- Simona Waltert (SUI) vs [4] Amanda Anisimova (USA)
09:00 h
- Donna Vekic (CRO) vs [8] Mirra Andreeva
A continuación
- Mattia Bellucci (ITA) vs [12] Casper Ruud (NOR)
John Cain Arena
01:00 h
- Nuno Borges (POR) vs [7] Felix Auger-Aliassime (CAN)
A continuación
- [6] Jessica Pegula (USA) vs Anastasia Zakharova
07:00 h
- [Q] Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Ajla Tomljanovic (AUS)
No antes de 08:30 h
- Alexei Popyrin (AUS) vs Alexandre Muller (FRA)
Kia Arena
01:00 h
- [Q] Storm Hunter (AUS) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
A continuación
- Matteo Arnaldi (ITA) vs [13] Andrey Rublev
A continuación
- Laslo Djere (SRB) vs [WC] Stan Wawrinka (SUI)
A continuación
- Barbora Krejcikova (CZE) vs [23] Diana Shnaider
Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy lunes 19 de enero
- 01:00 horas (CET) — Jessica Bouzas vs Storm Hunter
- 02:30 horas (CET) — Roberto Bautista vs Juncheng Shang
- 04:30 horas (CET) — Alejandro Davidovich vs Filip Misolic
- 04:30 horas (CET) — Paula Badosa vs Zarina Diyas
- 06:00 horas (CET) — Jaume Munar vs Dalibor Svrcina
- 10:30 horas (CET) — Pedro Martínez vs Novak Djokovic
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.
