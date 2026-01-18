Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPEN AUSTRALIA

Partidos Open de Australia 2026 hoy: orden de juego, horarios y resultados de los españoles en la previa

Consulta el orden de juego completo del Open de Australia 2026 y los partidos programados para hoy lunes 14 de enero

Djokovic durante la exhibición

Djokovic durante la exhibición / AP

Albert Briva

Albert Briva

El Open de Australia 2026 ya está en marcha con la disputa de la segunda jornada de la primera ronda del torneo este lunes 19 de enero. Consulta el listado de partidos de las principales listas, de los españoles, el orden de juego, los horarios y los resultados de hoy.

La jornada de este lunes 19 de enero viene cargada de presencia española, con el debut de Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Jaume Muner y Pedro Martínez en el cuadro masculino y de Paula Badosa y Jessica Bouzas en el femenino.

Además de los españoles, este lunes también será el debut de muchas de las grandes atracciones del torneo como Coco Gauff, Novak Djokovic, Daniil Medvedev o Iga Swiatek.

Orden de juego del Open de Australia

Rod Laver Arena

01:30 h

  • [3] Coco Gauff (USA) vs Kamilla Rakhimova (UZB)

No antes de 03:30 h

  • Matteo Berrettini (ITA) vs [6] Alex de Minaur (AUS)

09:00 h

  • [Q] Yue Yuan (CHN) vs [2] Iga Swiatek (POL)

A continuación

  • Pedro Martínez (ESP) vs [4] Novak Djokovic (SRB)

Margaret Court Arena

01:30 h

  • [11] Daniil Medvedev vs Jesper de Jong (NED)

A continuación

  • Simona Waltert (SUI) vs [4] Amanda Anisimova (USA)

09:00 h

  • Donna Vekic (CRO) vs [8] Mirra Andreeva

A continuación

  • Mattia Bellucci (ITA) vs [12] Casper Ruud (NOR)

John Cain Arena

01:00 h

  • Nuno Borges (POR) vs [7] Felix Auger-Aliassime (CAN)

A continuación

  • [6] Jessica Pegula (USA) vs Anastasia Zakharova

07:00 h

  • [Q] Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Ajla Tomljanovic (AUS)

No antes de 08:30 h

  • Alexei Popyrin (AUS) vs Alexandre Muller (FRA)

Kia Arena

01:00 h

  • [Q] Storm Hunter (AUS) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

A continuación

  • Matteo Arnaldi (ITA) vs [13] Andrey Rublev

A continuación

  • Laslo Djere (SRB) vs [WC] Stan Wawrinka (SUI)

A continuación

  • Barbora Krejcikova (CZE) vs [23] Diana Shnaider

Orden de juego de los españoles en el Open de Australia hoy lunes 19 de enero

  • 01:00 horas (CET) — Jessica Bouzas vs Storm Hunter
  • 02:30 horas (CET) — Roberto Bautista vs Juncheng Shang
  • 04:30 horas (CET) — Alejandro Davidovich vs Filip Misolic
  • 04:30 horas (CET) — Paula Badosa vs Zarina Diyas
  • 06:00 horas (CET) — Jaume Munar vs Dalibor Svrcina
  • 10:30 horas (CET) — Pedro Martínez vs Novak Djokovic

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.

