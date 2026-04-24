Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar, Sinner y Rybakina

El Mutua Madrid Open 2026 afronta este viernes 24 de abril su tercer día de competición en el cuadro principal masculino, cuarto en el cuadro femenino. Una vez cerrado el telón de la primera ronda, llega el turno para que los principales cabezas de serie del Masters 1000 madrileño salgan a escena.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, destacando el estreno del número 1 del mundo Jannik Sinner en categoría masculina y la participación de Rybakina y Pegula en categoría femenina. Otro de los grandes reclamos se encuentra en la sesión nocturna, con Rafa Jódar midiendo sus fuerzas ante Álex De Miñaur.

Más allá de la participación de Carreño, la representación española de la jornada la completa Cristina Bucsa, que se enfrenta ante la turca Zeynep Sonmez en el segundo turno de la Pista 3.

Rafa Jódar se enfrenta a De Miñaur en el Mutua Madrid Open / Europa Press

¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?

Manolo Santana Stadium Qinwen Zheng (32) vs Sofia Kenin: 11:00 horas (CET)

Elena-Gabriela Ruse vs Elena Rybakina (2): a continuación

Jannik Sinner (1) vs Benjamin Bonzi (Q): no antes de las 16:00 horas (CET)

Rafael Jodar (WC) vs Alex de Miñaur (5): no antes de las 20:00 horas (CET)

vs Alex de Miñaur (5): no antes de las 20:00 horas (CET) Jessica Pegula (5) vs Katie Boulter: no antes de las 21:00 horas (CET) Arantxa Sánchez Stadium Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti (6): 11:00 horas (CET)

Ben Shelton (4) vs Dino Prizmic (Q): a continuación

Leolia Jeanjean (Q) vs Coco Gauff (3): no antes de las 15:00 horas (CET)

Caty McNally vs Victoria Mboko (10): no antes de las 19:00 horas (CET)

Joao Fonseca (27) vs Marin Cilic: a continuación Stadium 3 Madison Keys (16) vs Shuai Zhang: 11:00 horas (CET)

Zeynep Sonmez vs Cristina Bucsa (27) : a continuación

: a continuación Arthur Fils (21) vs Ignacio Buse: a continuación

Andrey Rublev (9) vs Vit Kopriva: a continuación

Thiago Agustín Tirante vs Tommy Paul (15): a continuación Court 4 Emilio Nava vs Valentin Vacherot (14): 11:00 horas (CET)

Jiri Lehecka (11) vs Alejandro Tabilo: a continuación

Sebastian Ofner vs Tomas Martin Etcheverry (25): no antes de las 15:00 horas (CET)

Cameron Norrie (19) vs Tomas Machac: a continuación Court 5 Karolina Pliskova vs Maria Sakkari (33): 11:00 horas (CET)

Elise Mertens (19) vs Alexandra Eala: a continuación

WTA Match / Dobles TBA: a continuación

WTA Match / Dobles TBA: a continuación

WTA Match / Dobles TBA: a continuación Court 6 Jan-Lennard Struff vs Alex Michelsen (33): 11:00 horas (CET)

Dusan Lajovic (Q) vs Arthur Rinderknech (22): a continuación

Simona Waltert (Q) vs Jelena Ostapenko (21): a continuación

Yulia Putintseva vs Marta Kostyuk (26): a continuación Court 7 Tallon Griekspoor (29) vs Damir Dzumhur: 11:00 horas (CET)

Elmer Moller (Q) vs Gabriel Diallo (32): a continuación

Linda Noskova (13) vs Emiliana Arango (WC): a continuación

Clara Tauson (17) vs Katerina Siniakova: a continuación Court 8 Magdalena Frech (34) vs Solana Sierra: 11:00 horas (CET)

Janice Tjen vs Liudmila Samsonova (20): a continuación

Sorana Cirstea (25) vs Tyra Caterina Grant (Q): a continuación

WTA Match / Dobles TBA: a continuación

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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