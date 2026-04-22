Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar, Bautista y Berrettini

El Mutua Madrid Open 2026 afronta este miércoles 22 de abril su primer día de competición en el cuadro principal masculino. El pistoletazo de salida del Masters 1000 madrileño supondrá el estreno de alguno de los nombres más prometedores de las presente edición, aunque el turno de los favoritos no llegará hasta los días venideros.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, con Matteo Berrettini saliendo a escena en el segundo turno del día. El broche al primer día de competición lo pondrá el prometedor Rafa Jódar, semifinalista en Barcelona, que mide sus fuerzas ante Jesper de Jong.

Más allá de la participación de Jódar, los otros dos españoles que saldrán a escena este miércoles serán Carlota Martínez y Roberto Bautista.

¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?

Manolo Santana Stadium Zeynep Sonmez vs Carlota Martínez Cirez (WC): 11:00 horas (CEST)

Raphael Collignon vs Matteo Berrettini: a continuación

Roberto Bautista Agut vs Thiago Agustín Tirante: a continuación

Karolina Pliskova vs TBD: no antes de las 17:00 horas (CEST)

Rafael Jodar (WC) vs Jesper de Jong: a continuación Arantxa Sánchez Stadium Zizou Bergs vs Marin Cilic: 11:00 horas (CEST)

TBD vs Alexandra Eala: no antes de las 13:00 horas (CEST)

Talia Gibson vs Emiliana Arango (WC): a continuación

Qualifier/Lucky Loser vs Hubert Hurkacz: a continuación

Taylor Townsend vs Katie Boulter: a continuación Stadium 3 WTA Match: 11:00 horas (CEST)

WTA Match: a continuación

WTA Match: a continuación

Tomas Machac vs Francisco Comesaña: a continuación

Alejandro Tabilo vs Valentin Royer: a continuación Court 4 Zhizhen Zhang (PR) vs Vit Kopriva: 11:00 horas (CEST)

Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: a continuación

Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff: a continuación

Qualifier/Lucky Loser vs Sebastian Ofner: a continuación

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser: a continuación Court 6 Jenson Brooksby vs Emilio Nava: 11:00 horas (CET)

Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci: a continuación

Lorenzo Sonego vs Qualifier/Lucky Loser: a continuación

Qualifier/Lucky Loser vs Federico Cina (WC): a continuación

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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