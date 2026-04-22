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Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar, Bautista y Berrettini
Consulta el orden de juego completo del Mutua Madrid Open 2026 y los partidos programados para hoy miércoles 22 de abril
El Mutua Madrid Open 2026 afronta este miércoles 22 de abril su primer día de competición en el cuadro principal masculino. El pistoletazo de salida del Masters 1000 madrileño supondrá el estreno de alguno de los nombres más prometedores de las presente edición, aunque el turno de los favoritos no llegará hasta los días venideros.
Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, con Matteo Berrettini saliendo a escena en el segundo turno del día. El broche al primer día de competición lo pondrá el prometedor Rafa Jódar, semifinalista en Barcelona, que mide sus fuerzas ante Jesper de Jong.
Más allá de la participación de Jódar, los otros dos españoles que saldrán a escena este miércoles serán Carlota Martínez y Roberto Bautista.
¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?
Manolo Santana Stadium
- Zeynep Sonmez vs Carlota Martínez Cirez (WC): 11:00 horas (CEST)
- Raphael Collignon vs Matteo Berrettini: a continuación
- Roberto Bautista Agut vs Thiago Agustín Tirante: a continuación
- Karolina Pliskova vs TBD: no antes de las 17:00 horas (CEST)
- Rafael Jodar (WC) vs Jesper de Jong: a continuación
Arantxa Sánchez Stadium
- Zizou Bergs vs Marin Cilic: 11:00 horas (CEST)
- TBD vs Alexandra Eala: no antes de las 13:00 horas (CEST)
- Talia Gibson vs Emiliana Arango (WC): a continuación
- Qualifier/Lucky Loser vs Hubert Hurkacz: a continuación
- Taylor Townsend vs Katie Boulter: a continuación
Stadium 3
- WTA Match: 11:00 horas (CEST)
- WTA Match: a continuación
- WTA Match: a continuación
- Tomas Machac vs Francisco Comesaña: a continuación
- Alejandro Tabilo vs Valentin Royer: a continuación
Court 4
- Zhizhen Zhang (PR) vs Vit Kopriva: 11:00 horas (CEST)
- Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: a continuación
- Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff: a continuación
- Qualifier/Lucky Loser vs Sebastian Ofner: a continuación
- Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser: a continuación
Court 6
- Jenson Brooksby vs Emilio Nava: 11:00 horas (CET)
- Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci: a continuación
- Lorenzo Sonego vs Qualifier/Lucky Loser: a continuación
- Qualifier/Lucky Loser vs Federico Cina (WC): a continuación
¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?
En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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