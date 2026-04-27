Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Davidovich, Sabalenka y Zverev

El Mutua Madrid Open 2026 afronta este lunes 27 de abril los últimos coletazos de los dieciseisavos de final en categoría masculina y el pistoletazo de salida de los octavos de final en categoría masculina. Algunos de los principales nombres del torneo salen a escena con el objetivo de asegurarse una plaza en las rondas finales del Masters madrileño.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, destacando el enfrentamiento de Alejandro Davidovich contra el vigente campeón Casper Ruud o el partido de Alexander Zverev. En categoría femenina saldrán a escena las dos principales cabezas de serie del torneo, Sabalenka y Rybakina.

Más allá de la participación de Munar, la representación española de la jornada la completa Daniel Mérida, que medirá sus fuerzas contra Stefanos Tsitsipas. En dobles, Pablo Llamas y Benjamin Winter formarán pareja en el segundo turno de la Pista 4.

Mérida, uno de los protagonistas de la jornada en el Mutua Madrid Open / Europa Press

¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?

Manolo Santana Stadium Alejandro Davidovich (20) vs Casper Ruud (12): 11:00 horas (CEST)

vs Casper Ruud (12): 11:00 horas (CEST) Aryna Sabalenka (1) vs Naomi Osaka (14): no antes de las 13:00 horas (CEST)

Linda Noskova (13) vs Coco Gauff (3): no antes de las 16:00 horas (CEST)

Terence Atmane vs Alexander Zverev (2): no antes de las 20:00 horas (CEST)

Anastasia Potapova vs Elena Rybakina (2): no antes de las 21:00 horas (CEST) Arantxa Sánchez Stadium Belinda Bencic (11) vs Hailey Baptiste (30): 11:00 horas (CEST)

Stefanos Tsitsipas vs Daniel Mérida (Q) : a continuación

: a continuación Daniil Medvedev (7) vs Nicolai Budkov Kjaer (Q): a continuación

Jessica Pegula (5) vs Marta Kostyuk (26) o Caty McNally: no antes de las 19:00 horas (CEST)

Karen Khachanov (13) vs Jakub Mensik (23): a continuación Stadium 3 Ann Li (31) vs Leylah Fernandez (24): 11:00 horas (CEST)

Solana Sierra vs Karolina Pliskova: a continuación

Mirra Andreeva (9) vs Anna Bondar: no antes de las 15:00 horas (CEST)

Alexander Blockx vs Felix Auger-Aliassime (3): a continuación

Adolfo Daniel Vallejo (Q) vs Flavio Cobolli (10): a continuación Court 4 Kozyreva / Skoch vs Perez (8) / Schuurs: 11:00 horas (CEST)

Pablo Llamas Ruiz (WC) / Benjamin Winter Lopez vs Krajicek / Mektic: a continuación

vs Krajicek / Mektic: a continuación Francisco Cerundolo (16) vs Luciano Darderi (18): no antes de las 15:00 horas (CEST)

Su-Wei Hsieh (7) / Kenin vs Katie Boulter (WC) / Venus Williams: no antes de las 17:00 horas (CEST) Court 5 Arends / Pel vs Goransson / King: 11:00 horas (CEST)

Harrison (4) / Skupski vs Cash / Tracy: a continuación

Moutet (WC) / Rinderknech vs Johnson / Zielinski: no antes de las 14:30 horas (CEST) Court 6 Nys / Roger-Vasselin vs Gonzalez / Molteni: 11:00 horas (CEST)

Andreozzi / Guinar vs Bolelli (8) / Vavassori: a continuación

Doumbia / Reboul vs Cash (2) / Glasspool: a continuación

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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