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Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Davidovich, Sabalenka y Zverev
Consulta el orden de juego completo del Mutua Madrid Open 2026 y los partidos programados para hoy lunes 27 de abril
El Mutua Madrid Open 2026 afronta este lunes 27 de abril los últimos coletazos de los dieciseisavos de final en categoría masculina y el pistoletazo de salida de los octavos de final en categoría masculina. Algunos de los principales nombres del torneo salen a escena con el objetivo de asegurarse una plaza en las rondas finales del Masters madrileño.
Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, destacando el enfrentamiento de Alejandro Davidovich contra el vigente campeón Casper Ruud o el partido de Alexander Zverev. En categoría femenina saldrán a escena las dos principales cabezas de serie del torneo, Sabalenka y Rybakina.
Más allá de la participación de Munar, la representación española de la jornada la completa Daniel Mérida, que medirá sus fuerzas contra Stefanos Tsitsipas. En dobles, Pablo Llamas y Benjamin Winter formarán pareja en el segundo turno de la Pista 4.
¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?
Manolo Santana Stadium
- Alejandro Davidovich (20) vs Casper Ruud (12): 11:00 horas (CEST)
- Aryna Sabalenka (1) vs Naomi Osaka (14): no antes de las 13:00 horas (CEST)
- Linda Noskova (13) vs Coco Gauff (3): no antes de las 16:00 horas (CEST)
- Terence Atmane vs Alexander Zverev (2): no antes de las 20:00 horas (CEST)
- Anastasia Potapova vs Elena Rybakina (2): no antes de las 21:00 horas (CEST)
Arantxa Sánchez Stadium
- Belinda Bencic (11) vs Hailey Baptiste (30): 11:00 horas (CEST)
- Stefanos Tsitsipas vs Daniel Mérida (Q): a continuación
- Daniil Medvedev (7) vs Nicolai Budkov Kjaer (Q): a continuación
- Jessica Pegula (5) vs Marta Kostyuk (26) o Caty McNally: no antes de las 19:00 horas (CEST)
- Karen Khachanov (13) vs Jakub Mensik (23): a continuación
Stadium 3
- Ann Li (31) vs Leylah Fernandez (24): 11:00 horas (CEST)
- Solana Sierra vs Karolina Pliskova: a continuación
- Mirra Andreeva (9) vs Anna Bondar: no antes de las 15:00 horas (CEST)
- Alexander Blockx vs Felix Auger-Aliassime (3): a continuación
- Adolfo Daniel Vallejo (Q) vs Flavio Cobolli (10): a continuación
Court 4
- Kozyreva / Skoch vs Perez (8) / Schuurs: 11:00 horas (CEST)
- Pablo Llamas Ruiz (WC) / Benjamin Winter Lopez vs Krajicek / Mektic: a continuación
- Francisco Cerundolo (16) vs Luciano Darderi (18): no antes de las 15:00 horas (CEST)
- Su-Wei Hsieh (7) / Kenin vs Katie Boulter (WC) / Venus Williams: no antes de las 17:00 horas (CEST)
Court 5
- Arends / Pel vs Goransson / King: 11:00 horas (CEST)
- Harrison (4) / Skupski vs Cash / Tracy: a continuación
- Moutet (WC) / Rinderknech vs Johnson / Zielinski: no antes de las 14:30 horas (CEST)
Court 6
- Nys / Roger-Vasselin vs Gonzalez / Molteni: 11:00 horas (CEST)
- Andreozzi / Guinar vs Bolelli (8) / Vavassori: a continuación
- Doumbia / Reboul vs Cash (2) / Glasspool: a continuación
¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?
En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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