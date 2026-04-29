Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Sinner, Jódar y Fils

El Mutua Madrid Open 2026 afronta este miércoles 29 de abril el pistoletazo de salida de los cuartos de final en categoría masculina y el cierre de la antepenúltima ronda en categoría femenina. Algunos de los principales nombres del torneo salen a escena con el objetivo de confirmarse como una de las cuatro mejores raquetas del Masters madrileño.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, que quedará inaugurada con el duelo entre Karolina Pliskova y Anastasia Potapova. El plato fuerte del día y del torneo lo protagonizarán inmediatamente después Jannik Sinner y Rafa Jódar, presente y futuro del tenis mundial que miden sus fuerzas por un billete hacia las semifinales.

Con Jódar se acaba la representación española tanto en el día como en lo que queda de competición. Sin más raquetas nacionales en liza, la jornada en la Caja Mágica en individuales la completan Kostyuk y Noskova en categoría femenina y Fils y Lehecka en categoría masculina, mientras que la pareja formada por Llamas y Winter López volverá a salir a escena en dobles.

Jódar se enfrentará a Sinner en los cuartos de final del Madrid Open / EFE

¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?

Manolo Santana Stadium Karolina Pliskova vs Anastasia Potapova: 13:00 horas (CEST)

Jannik Sinner (1) vs Rafael Jodar (WC) : no antes de las 16:00 horas (CEST)

: no antes de las 16:00 horas (CEST) Marta Kostyuk (26) vs Linda Noskova (13): no antes de las 20:00 horas (CEST)

Arthur Fils (21) vs Jiri Lehecka (11): no antes de las 21:30 horas (CEST) Arantxa Sánchez Stadium Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard: 13:00 horas (CEST)

Pablo Llamas Ruiz (WC) / Benjamin Winter Lopez vs Doumbia / Reboul: a continuación

vs Doumbia / Reboul: a continuación Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Ellen Perez (8) / Demi Schuurs: no antes de las 16:00 horas (CEST)

Su-Wei Hsieh (7) / Sofia Kenin vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic: a continuación Stadium 3 Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima vs Luke Johnson / Jan Zielinski: 13:00 horas (CEST)

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cabral (7) / Joe Salisbury: a continuación

Christian Harrison (4) / Neal Skupski vs Andre Goransson / Evan King: a continuación

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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