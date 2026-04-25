Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Munar, Sabalenka y Zverev

El Mutua Madrid Open 2026 afronta este sábado 25 de abril su cuarto día de competición en el cuadro principal masculino, quinto en el cuadro femenino. Con la segunda ronda de la competición en juego, hoy llega el turno de que algunas de las principales cabezas de serie del torneo salgan a escena.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, destacando el estreno del número 3 del mundo Alexander Zverev en categoría masculina y la participación de Sabalenka en categoría femenina. Otro de los grandes reclamos se encuentra en el segundo turno de la pista central, con Jaume Munar midiendo sus fuerzas ante Caper Ruud.

Más allá de la participación de Munar, la representación española de la jornada la completan Alejandro Davidovich, Pablo Carreño Busta y Daniel Mérida. También saldrá a escena Cristina Bucsa, que formará pareja con Nicole Melichar-Martínez en dobles.

Davidovich, celebrando un punto / X

¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?

Manolo Santana Stadium Belinda Bencic (11) vs Diana Shnaider (18): 11:00 horas (CET)

Jaume Munar vs Casper Ruud (12): a continuación

vs Casper Ruud (12): a continuación Mariano Navone vs Alexander Zverev (2): no antes de las 16:00 horas (CET)

Aryna Sabalenka (1) vs Jaqueline Cristian (29): no antes de las 20:00 horas (CET)

Alexander Bublik (8) vs Stefanos Tsitsipas: a continuación Arantxa Sánchez Stadium Alejandro Davidovich vs Pablo Carreño Busta (WC): 11:00 horas (CET)

vs (WC): 11:00 horas (CET) Mirra Andreeva (9) vs Dalma Galfi (Q): no antes de las 13:00 horas (CET)

Iga Swiatek (4) vs Ann Li (31): a continuación

Daniil Medvedev (7) vs Fabian Marozsan: no antes de las 19:00 horas (CET)

Anhelina Kalinina (Q) vs Naomi Osaka (14): no antes de las 21:30 horas (CET) Stadium 3 Karen Khachanov (13) vs Adam Walton: 11:00 horas (CET)

Leylah Fernandez (24) vs Iva Jovic (15): a continuación

Vilius Gaubas (Q) vs Felix Auger-Aliassime (3): a continuación

Hailey Baptiste (30) vs Jasmine Paolini (8): a continuación

Daniel Mérida (Q) vs Corentin Moutet (26): a continuación Court 4 Laura Samson (WC) vs Anna Bondar: 11:00 horas (CET)

Martin Damm (Q) vs Jakub Mensik (23): a continuación

Brandon Nakashima (28) vs Alexander Blockx: a continuación

Camilo Ugo Carabelli vs Flavio Cobolli (10): no antes de las 15:30 horas (CET)

Nicolai Budkov Kjaer (Q) vs Denis Shapovalov (31): a continuación Court 5 Francisco Cerundolo (16) vs Yannick Hanfmann: 11:00 horas (CET)

Juan Manuel Cerundolo vs Luciano Darderi (18): a continuación

Ugo Humbert (30) vs Terence Atmane: a continuación

Learner Tien (17) vs Adolfo Daniel Vallejo (Q): a continuación Court 6 Hozumi / Hsieh vs Bucsa (6) / Melichar-Martinez: 11:00 horas (CET)

(6) / Melichar-Martinez: 11:00 horas (CET) Bouzkova / Noskova vs Ostapenko (4) / Routliffe: a continuación

Kato / Samsonova vs Kozyreva / Schoofs: a continuación

Jiang / Wu vs Boulter (WC) / Venus Williams: a continuación

Elise Mertens (3) / Shuai Zhang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider: a continuación Court 7 Su-Wei Hsieh (7) / Kenin vs Mihalikova / Nicholls: 11:00 horas (CET)

Danilina (5) / Muhammad vs Eikeri / Gleason: a continuación

Alexandra Eala (WC) / Sonmez vs Siniakova (2) / Townsend: a continuación

Siegemund / Voronareva vs Jovic / Mboko: a continuación

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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