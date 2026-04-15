Partidos Barcelona Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Jódar y De Miñaur

El Barcelona Open 2026 afronta este miércoles 15 de abril su tercer día de competición en el cuadro principal. Superada ya la primera ronda de competición, algunos de los grandes favoritos tendrán la oportunidad de certificar su presencia entre las ocho mejores raquetas del torneo.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Rafa Nadal, con el tercer cabeza de serie Alex de Miñaur saliendo a escena en el segundo turno del día. Después llegará el turno del prometedor Rafa Jódar, que mide sus fuerzas ante el verdugo de Karen Khachanov.

Con Jódar se acaba la representación española del día, pero el jueves llegará el turno de Carlos Alcaraz. Pedro Martínez y Martín Landaluce, los otros dos tenistas españoles con opciones, fueron apeados en primera ronda por los italianos Sonego y Musetti.

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¿Cuál es el orden de juego del Barcelona Open hoy?

Pista Rafa Nadal Nuno Borges vs Tomás Martin Etcheverry: 11:00 horas (CET)

Alex de Miñaur (3) vs Hamad Medjedovic (Q): a continuación

Rafael Jódar (WC) vs Camilo Ugo Carabelli: no antes de las 16:00 horas (CET)

vs Camilo Ugo Carabelli: no antes de las 16:00 horas (CET) Cameron Norrie (7) vs Ethan Quinn (Q): a continuación Pista Andrés Gimeno Julian Cash / Lloyd Glasspool (1) vs Constantin Frantzen / Robin Haase: 12:00 horas (CET)

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Marcel Granollers (WC) / Pedro Martinez (WC): no antes de las 14:00 horas (CET)

Tomás Martin Etcheverry / Corentin Moutet vs Harri Heliovaara (2) / Henry Patten: a continuación

Christian Harrison (3) / Neal Skupski vs Adam Pavlasek (Q) / Patrik Rikl (Q): a continuación

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Barcelona Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen de cada jornada con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.