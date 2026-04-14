Partidos Barcelona Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Alcaraz, Musetti y De Miñaur

El Barcelona Open 2026 afronta este martes 14 de abril su segundo día de competición en el cuadro principal. Después de una primera jornada que ya dejó alguna que otra sorpresa sonada como la retirada de Jack Draper, hoy llega el turno de los principales cabezas de serie.

El torneo de la Ciudad Condal se prepara para dejar atrás su ronda inaugural con una jornada que cuenta con la actuación de Carlos Alcaraz como principal atractivo. El de El Palmar saldrá a escena en el tercer turno de la Rafa Nadal, pista que también acogerá las actuaciones de De Miñaur, Musetti y Rublev.

Más allá de Carlos Alcaraz, la representación española del día la componen Martín Landaluce y Pedro Martínez, que se enfrentan a los italianos Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego respectivamente.

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¿Cuál es el orden de juego del Barcelona Open hoy?

Pista Rafa Nadal Alex de Miñaur (3) vs Sebastian Ofner: 11:00 horas (CET)

Martin Landaluce (WC) vs Lorenzo Musetti (2): a continuación

vs Lorenzo Musetti (2): a continuación Carlos Alcaraz (1) vs Otto Virtanen: no antes de las 16:00 horas (CET)

vs Otto Virtanen: no antes de las 16:00 horas (CET) Mariano Navone vs Andrey Rublev (5): a continuación Pista Andrés Gimeno Pedro Martínez (Q) vs Lorenzo Sonego: 11:00 horas (CET)

vs Lorenzo Sonego: 11:00 horas (CET) Camilo Ugo Carabelli vs Karen Khachanov (4): a continuación

Tomas Machac vs Sebastian Báez: a continuación

Brandon Nakashima vs Juan Manuel Cerúndolo: no antes de las 16:00 horas (CET)

Arthur Fils (9) vs Terence Atmane: a continuación

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Barcelona Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen de cada jornada con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.