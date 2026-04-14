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Partidos Barcelona Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Alcaraz, Musetti y De Miñaur

Consulta el orden de juego completo del Barcelona Open 2026 y los partidos programados para hoy martes 14 de abril

Carlos Alcaraz, el gran atractivo de la jornada de hoy en el Barcelona Open

Carlos Alcaraz, el gran atractivo de la jornada de hoy en el Barcelona Open / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Barcelona Open 2026 afronta este martes 14 de abril su segundo día de competición en el cuadro principal. Después de una primera jornada que ya dejó alguna que otra sorpresa sonada como la retirada de Jack Draper, hoy llega el turno de los principales cabezas de serie.

El torneo de la Ciudad Condal se prepara para dejar atrás su ronda inaugural con una jornada que cuenta con la actuación de Carlos Alcaraz como principal atractivo. El de El Palmar saldrá a escena en el tercer turno de la Rafa Nadal, pista que también acogerá las actuaciones de De Miñaur, Musetti y Rublev.

Más allá de Carlos Alcaraz, la representación española del día la componen Martín Landaluce y Pedro Martínez, que se enfrentan a los italianos Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego respectivamente.

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¿Cuál es el orden de juego del Barcelona Open hoy?

Pista Rafa Nadal

  • Alex de Miñaur (3) vs Sebastian Ofner: 11:00 horas (CET)
  • Martin Landaluce (WC) vs Lorenzo Musetti (2): a continuación
  • Carlos Alcaraz (1) vs Otto Virtanen: no antes de las 16:00 horas (CET)
  • Mariano Navone vs Andrey Rublev (5): a continuación

Pista Andrés Gimeno

  • Pedro Martínez (Q) vs Lorenzo Sonego: 11:00 horas (CET)
  • Camilo Ugo Carabelli vs Karen Khachanov (4): a continuación
  • Tomas Machac vs Sebastian Báez: a continuación
  • Brandon Nakashima vs Juan Manuel Cerúndolo: no antes de las 16:00 horas (CET)
  • Arthur Fils (9) vs Terence Atmane: a continuación

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Barcelona Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen de cada jornada con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.

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