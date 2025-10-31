París, el mayor enemigo de los tenistas: "Son unos hooligans irrespetuosos"

El público francés (sobre todo en París) siempre ha sido tan conocido como polémico en el mundo del tenis. Alejandro Davidovich ha sido el último jugador que se ha dirigido directamente a la grada, cuando en el partido contra Arthur Cazaux celebró su victoria haciendo el gesto de "a dormir" a todos los espectadores. Y es que, a veces, el apoyo al tenista francés puede sobrepasar ciertos límites.

A lo largo de la historia, varios tenistas han mostrado, sea dentro o fuera de la pista, su descontento con el público de París y francés en general. Los cánticos entre puntos, interrupciones y gritos durante un intercambio, o incluso silbidos e insultos han desencadenado estos enfrentamientos. Habitualmente, siempre han sido contra tenistas que se han enfrentado a un jugador local.

Además de Davidovich, se han dado otros casos durante los últimos años. Uno de ellos fue con Jaume Munar esta misma temporada, concretamente en Roland Garros. El balear se vio las caras con el francés Arthur Fils en Roland Garros, en un duelo eterno que se fue al quinto y definitivo set. Fils logró remontar una situación muy complicada, además de padecer problemas físicos.

"No me molesta que animen al otro jugador, que griten, estoy acostumbrado. En Sudamérica también es muy intenso. Pero lo que considero una completa falta de respeto —y aquí sucede a menudo— es que cantan sin parar, interrumpen continuamente. Y al final eso impide que el juego avance", comentaba después del partido Munar, visiblemente molesto. "Ni siquiera se trata de un impacto emocional o personal, es simplemente que el juego no puede continuar con normalidad".

Lo mismo sucedió en 2024, esta vez con David Goffin. El belga, que se enfrentaba al joven galo Mpetshi Perricard, no se calló a pesar de ganar el partido. "Cuando te insultan durante tres horas y media, es inevitable que te moleste un poco el público. Claramente, esto se ha pasado de la raya. Es una falta de respeto total. Hay gente que está ahí más para armar lío que para crear un buen ambiente; hoy, alguien me escupió el chicle. Son unos hooligans", reveló.

"Mucha gente se queja. Es un rumor que se escucha en los vestuarios y en las autoridades de la ATP. Creo que solo pasa en Francia. En Wimbledon no ocurre. Ni en Australia. El US Open es bastante tranquilo aquí", finalizaba Goffin, reconociendo que lo que sucede en París, solo sucede en París.

El episodio más conocido

Aunque muchos de los ejemplos sean recientes, el más conocido se dio en el año 2010 y de nuevo el protagonista fue español: Fernando Verdasco. En una final en Niza contra Richard Gasquet, el madrileño perdió totalmente los nervios con el público. "Es el peor público del mundo, los putos franceses de los cojones", dijo en un descanso entre juegos, totalmente indignado.

Ni Djokovic se ha librado durante su carrera de los abucheos e insultos en Francia. "Creo que la mayoría de la gente viene a disfrutar del tenis o a apoyar a uno u otro jugador. Pero también hay gente a la que le encanta abuchear todo lo que haces. Eso me parece una falta de respeto y, francamente, no lo entiendo. Pero es su derecho. Pagaron la entrada. Pueden hacer lo que quieran", comentaba en un partido de Roland Garros. Francia siempre será objeto de polémica y más todavía si hay un español de por medio... y un francés delante.