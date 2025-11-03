París se encumbra en la cima del tenis de la mano de Lexus

A falta de las ATP Finals de Turín, París cerró la temporada de grandes torneos en el mundo del tenis con una renovada puesta en escena que maravilló al mundo. El torneo optó por dejar Bercy y mudarse a La Défense creando la segunda pista con más capacidad para espectadores en todo el circuito, solo por detrás de la Artur Ashe, la central del US Open.

La baja tempranera de Alcaraz en el torneo con la derrota en segunda ronda no hizo decaer la gran afluencia de público jornada tras jornada, llenando no solo la central sino también las otras pistas de competición, con más de 4.000 sitios para público.

Una organización impecable que da un impulso al último Masters 1000 de la temporada, que siempre había quedado en un plano secundario por su ubicación en el calendario y la poca adaptabilidad que daba el pabellón de París - Bercy para expandir el torneo.

Además, la unión con Lexus redondeo un torneo que mimó al detalle todas y cada una de las peticiones de los jugadores, con instalaciones de primer nivel, entre las que se encontraba una sala de juegos, un magnífico gimnasio e incluso una peluquería. Todo cuidado y mimado hasta el último detalle, en una ubicación perfecta, con el hotel oficial a tan solo 3 minutos del estadio.

DE LA CHATRIER A LA DÉFENSE

Con la renovación del Masters 1000, París refuerza su posición como la gran ciudad del tenis. Roland Garros y el torneo ahora en La Défense sitúan a la capital francesa como la única con un torneo Grand Slam y uno de categoría 1000, siendo además el más novedoso y el más grande en capacidad.

Sin duda, una apuesta total y garantizada de éxito que junto a Lexus, han conseguido instaurar en el circuito. La prestigiosa marca japonesa, habitual ya como marca oficial de muchos torneos, asumió el reto del transporte en la capital francesa, con una flota de más de cincuenta coches.

Apuesta segura para una marca que ha destacado ya como infalible en los muchos torneos en los que ha actuado desde su llegada al mundo del tenis y que volvió a quedar demostrada en su nueva actuación en el renovado y mejorado Masters 1000 de París.