París coronará a un nuevo campeón de Grand Slam

La edición de 2026 de Roland Garros no deja de deparar sorpresas. Las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djojovic abren un escenario totalmente inesperado en el Grand Slam de la tierra batida. Tras nueve Grand Slams consecutivos repartidos entre el propio Sinner y Carlos Alcaraz, se asegura ahora que habrá nuevo campeón. La eliminación del serbio, asimismo, asegura que será un ganador inédito en los cuatro grandes torneos del tenis mundial.

Wawrinka, Medvedev, Cilic, Sinner y Djokovic eran los cinco tenistas campeones de al menos un Grand Slam que partían en el cuadro principal. El balcánico superó las dos primeras rondas, pero en la tercera, frente a Joao Fonseva, perdió la gran oportunidad de levantar el 25º Grand Slam de su carrera.

Fonseca asume ahora uno de los roles de favorito tras apear al tenista más laureado del circuito. El brasileño tiene en su parte del cuadro a nombres iluestres como los de Casper Ruud y Alexander Zverev, que es sin duda el otro gran nombre a campeonar en la Philippe Chatrier.

Por la parte alta, la situación es mucho más abierta, con Felix Auger-Aliassime y Ben Shelton como los principales favoritos del cuadro y los nombres de Cobolli y de los hermanos Cerúndolo con la gran oportunidad de llegar donde no pensaban a inicios del camino.

Para encontrar un ganador más allá de Sinner, Alcaraz o Djokovic hay que irse hasta el US Open 2021 cuando Daniil Medvedev sorprendió al serbio en aquello tiempos en los que el ruso parecía tenerlo todo para entrar entre los mejores.