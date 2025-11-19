El papel de España en las últimas Copa Davis

El equipo español de Copa Davis buscará en Bolonia levantar un nuevo título y desquitarse así del mal sabor de boca vivido en Málaga hace justo un año con la eliminación en cuartos de final ante Países Bajos, que supuso el adios definitivo a Rafa Nadal como tenista.

En su historia, España ha conquistado hasta seis veces la ensaladera (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019), todas ellas en casa, a excepción de la de 2008 en Mar del Plata. La última, en 2019, ya fue bajo el formato nuevo y la Fase Final se celebró en la Caja Mágica de Madrid.

Tras varios años de sequía, este 2025 España vuelve a una final, donde competirá capitaneado por David Ferrer y un equipo formado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

TODAS LAS FINALES DE ESPAÑA EN LA DAVIS

1965: España alcanzó su primera final de una Copa Davis tras un largo proceso de siete eliminatorias ganadas para alcanzar una Challenge Round a Australia. El equipo capitaneado por Jaime Bartrolí no pudo superar a los defensores del título con tan solo una victoria, la de Manolo Santana sobre Roy Emerson en la última jornada. Un duelo en el que estuvo en juego además el número 1 mundial.

1967: Apenas dos cursos después España, de nuevo capitaneada por Jaime Bartrolí, volvió a alcanzar la Challenge Round, de nuevo con Australia como rival.

Ni Santana, ni Orantes, que disputaron todos los partidos, incluido el dobles, consiguieron doblegar a los anfitriones. Como en la primera edición, solo hubo una victoria, la de Santana contra John Newcombe en el penúltimo de los cinco duelos.

2000: España conquistó la primera Ensaladera de su historia con una final épica en el Palau Sant Jordi y con Juan Carlos Ferrer como el gran héroe, dando el primer punto a España y el definitivo, derrotando al por entonces número uno mundial, Lleyton Hewitt. Junto a Corretja, Costa y Balcells, el equipo capitaneado por Dudu Duarte hizo estallar de alegría a todo el país.

2003: Tres años después de la épica victoria que daba el primer título de su historia a España, se alcanzó una nueva final. Y una vez más, la cuarta, el rival fue Australia. A diferencia de la edición de 2000, en suelo australiano Juan Carlos Ferrero concedió dos derrotas, la del duelo inicial contra Lleyton Hewitt y la del cuarto contra Mark Philippousis. Dos derrotas que unida a la del dobles formada por Àlex Corretja y Feliciano López, decantaron la eliminatoria, haciendo inutil el triunfo de Moyà sobre Philippousis del primer día.

2004: Apenas hubo que esperar un año para repetir final, en una edición especial, la del debut en Copa Davis de Rafa Nadal y la primera contra que no era Australia. Fue Estados Unidos el rival a batir, con un Estadio de La Cartuja volcado con la selección. En casa, el equipo no falló. Carlos Moyà y Rafa Nadal encarrilaron la eliminatoria ganando los dos partidos del primer día contra Mardy Fish y Andy Roddick, respectivamente. Tommy Robredo y Juan Carlos Ferrero cedieron el dobles ante los especialistas hermanos Bryan y el propio Moyà selló la victoria al ganar a Roddick. Fish ganó el intrascendente quinto partido contra Robredo.

2008: La final de 2008 será recordada por ser la primera que ganaba España fuera de las fronteras y ni más ni menos que en Argentina, contra un potente equipo que tenía en sus filas a jugadores tan potentes como Juan Martín del Potro o David Nalbandián y sin ningún Top-10 en las filas españolas. En Mar de Plata Ferrer arrancó con derrota ante Nalbandián pero Feli remontó en un épico duelo contra Del Potro y sumó además el punto en el dobles junto a Verdasco, quien selló a su vez la eliminatoria ganando a José Acasuso.

2009: Por segunda vez en la historia, el Palau Sant Jordi acogía la final de la Copa Davis. Un escenario de buen recuerdo, en el que se había conquistado el primer título español. En frente estaba la República Checa de los Stepanek y Berdych. Y la final no tuvo mucha historia y se zanjó con un 5-0 inédito en las últimas diez ediciones. Además, España se convertía en la segunda selección en conquistar dos títulos consecutivos tras Suecia en 1997 y 1998.

2011: Tras un 2010 en el que quedó eliminada en cuartos, la ‘Armada’ volví a una final. Otra en Sevilla, otra contra Argentina, con tintes de revancha. Rafa Nadal se puso la capa de héroe para esa edición en la que ganó a Juan Mónaco y Juan Martín del Potro. Dos victorias que unidas a la de David Ferrer sobre ‘Delpo’, fueron suficientes para amarrar el triunfo, pese a la derrota del dobles con Feli y Verdasco contra Nalbandian y Schwank. Una ensaladera para la historia que confirmaba a España como la gran dominadora de la década, con cinco títulos y seis finales desde el año 2000.

2012: El O2 Arena de Praga acogió la emblemática edición número 100 de la Copa Davis y en casa, la República Checa consiguió amarrar el título con un ajustado 3-2. Capitaneada por Àlex Corretja, España disputaba su cuarta final en cinco años y la ronda arrancó de la mejor manera, con victoria de David Ferrer sobre un veterano Stepanek que se resarciría conquistando el último y decisivo quinto encuentro, superando a Nico Almagro.

2019: España escribió una página más en su historia conquistando la primera final del nuevo formato, con 18 equipos participantes divididos en grupos en una sede única. Ante 12.500 espectadores entregados, el equipo español se midió a Canadá en la última ronda por el título y se impuso por 2-0 gracias a las victorias de Roberto Bautista y Rafael Nadal ante Felix Auger-Aliassime 7-6(3) 6-3 y Denis Shapovalov 6-3 7-6(7), respectivamente. El castellonense fue uno de los grandes protagonistas de la edición, jugando su partido apenas tres días después de la muerte de su padre.

En su camino a la sexta ensaladera, España superó en las primeras fases a Rusia (2-1) y Croacia (3-0); en cuartos de final a Argentina (2-1) y en semifinales a Gran Bretaña (2-1).