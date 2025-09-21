Paolini lidera la sexta corona de Italia

Jasmine Paolini, octava del mundo, le dio a Italia el título de la Copa Billie Jean King tras su autoritaria victoria por 6-4 y 6-2 ante la estadounidense Jessica Pegula (7), para lograr el sexto en la historia de la selección transalpina y su segundo consecutivo.

La tenista, de 29 años, fue la encargada de cerrar la final en la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena este domingo, en un partido con mayúsculas en ambos sets y una entrega digna de la campeona que defiende el título conquistado en Málaga (España) en la pasada edición.

La número uno de Tathiana Garbin (capitana) superó a la norteamericana en solo 1 hora y 24 minutos, tras dominar el encuentro de inicio a fin con un tenis agresivo y sin fisuras, que deja sin decimonoveno título a Estados Unidos.

Antes, Elisabetta Cocciaretto, 91 del mundo, dio la sorpresa ante Emma Navarro (18) en el primer partido de la final de la Copa Billie Jean King, tras su victoria por 6-4 y 6-4.

Italia se queda a una sola Copa Billie Jean King de Australia (7), a cinco de República Checa (11) y lejos todavía de Estados Unidos (18). Contra los de Lindsay Davenport, reduce su cara a cara a 6-9 (en contra), pero con un balance de 6-0 en las últimas citas.