Panatta, leyenda del tenis, se rinde a Sinner y lanza un aviso a Alcaraz: "Prefiere Ibiza"

Adriano Panatta no tiene dudas tras lo visto en Montecarlo. El extenista italiano analizó el triunfo de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz y puso el foco en lo que, para él, marca la diferencia entre ambos.

Panatta presenció en directo la semifinal del italiano y no escatimó elogios tras la final. Destacó especialmente la fortaleza mental de Sinner en un partido condicionado por el viento: “Fue una final preciosa, muy difícil de jugar. La determinación y la fortaleza mental de Sinner fueron decisivas”, aseguró.

El italiano cree que ahí está la clave del dominio actual del nuevo número uno. Considera que, aunque pueda tener algo menos de talento natural, su mentalidad marca la diferencia en los momentos importantes.

“Puede que tenga menos habilidad técnica, pero es tan fuerte mentalmente que si Alcaraz no está al cien por cien, Sinner gana”, explicó.

PUNTOS CLAVE

También analizó el duelo desde el punto de vista táctico. Señaló que Sinner fue superior con el revés y el saque, mientras que Alcaraz destacó con la derecha y en la red, especialmente en las dejadas. Sin embargo, subrayó la capacidad del italiano para anticipar ese tipo de recursos.

Panatta fue más allá al comparar la forma de trabajar de ambos. A su juicio, la obsesión de Sinner por mejorar es lo que le está llevando a otro nivel.

Sinner y Alcaraz tras la final en Montecarlo / EFE

“Cuando se levanta piensa solo en mejorar, en trabajar sus debilidades. Creo que Alcaraz es más imaginativo y espontáneo, pero si no haces lo que hace Sinner, lo tienes difícil”, afirmó.

Aun así, el italiano augura una rivalidad larga y equilibrada durante la temporada, con constantes alternancias entre ambos.

“Veremos muchas finales entre ellos este año. Ahora ha ganado Sinner, la próxima puede ser de Alcaraz”.

ROLAND GARROS

De cara a Roland Garros, Panatta cree que el contexto cambiará al jugarse al mejor de cinco sets, aunque lanzó un aviso claro sobre los errores del español: “No puedes tener desconexiones contra Sinner. Si te pasa, lo aprovecha y te gana”, señaló.

Por último, destacó la mentalidad competitiva del italiano como uno de sus rasgos más diferenciales: “Sinner entra a la pista con la idea de golpearte. No le basta con ganar, quiere imponerse. Se toma este deporte muy en serio. Alcaraz, en cambio, disfruta yendo a Ibiza y no tiene la obsesión de Jannik" puntualizó

Un análisis que refuerza la sensación que deja Montecarlo. Sinner manda ahora mismo, pero la rivalidad con Alcaraz promete marcar una era en el tenis mundial.