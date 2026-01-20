El 'palo' de Andreeva a Conchita Martínez: "No hace nada"

Uno de los nombres a tener en cuenta en el cuadro femenino de Melbourne es el de Mirra Andreeva. La tenista rusa, de tan solo 18 años, superó una exigente primera ronda contra la croata Vekic, que fue capaz de arrebatarle el primer set. En la entrevista pospartido, la rusa se dio todo el mérito, dejando claro que la victoria era suya y no de su equipo.

"Bueno, principalmente he sido yo", respondió cuando se le preguntó por las claves de la victoria. "Tengo ahí a mi equipo y a Conchita. No sé qué hacen en la esquina, sin hacer nada. El mérito ha sido únicamente mío", bromeó Andreeva sonriente, provocando las risas del público y de su propio 'staff' presente en el partido.

Prosiguió la entrevista y Mirra siguió con la broma en la siguiente pregunta, matizando un poco su respuesta, pero manteniendo el tono cómico. "Al perder el primer set no he entrado en pánico. He intentado ir a por mis golpes y ser valiente. Bueno, vale, tal vez Conchita me ha dado uno o dos consejos de haz esto aquí o allá, pero principalmente he sido yo la que lo ha hecho todo", reconoció la rusa.

Un 'pique' que ya viene de hace unos días, cuando Andreeva se alzó con el título de Adelaide tras aplastar en la final a la canadiense Victoria Mboko (6-3, 6-1). La rusa ya se adjudicó el mérito de conseguir el trofeo, dejando a su equipo en un segundo plano a modo de broma. Su actitud demuestra la buena relación que tiene con su entrenadora Conchita Martínez, que va de la mano con los buenos resultados en los últimos tiempos.

Conchita Martínez, entrenadora de Mirra Andreeva / x

Tras ganar a Vekic en Australia, quiso matizar otra de las claves de la victoria, además de ella misma. "Es que me he hecho mamá de un perrito. Desde que hemos incorporado al cachorro al equipo, todo ha ido mucho mejor. Todo el mundo debería tener un perro", concluyó la joven tenista, que parte como octava cabeza de serie y sigue creciendo como tenista.

Andreeva seguirá su camino en el Open de Australia este miércoles ante la griega Maria Sakkari, otra rival exigente por el camino. La rusa es favorita, pero no está teniendo especial suerte en los primeros enfrentamientos del Grand Slam, viéndose las caras con tenistas de alto nivel que últimamente no están cosechando tan buenos resultados.