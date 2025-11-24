Así queda el palmarés de la Copa Davis: todos los campeones y títulos de España

Italia volvió a sentarse en el trono de la Copa Davis después de imponerse ante España en la gran final. Te contamos cómo queda el palmarés tras la disputa de la presente edición, destacando a los grandes ganadores históricos y las veces que la selección española ha conquistado la ensaladera.

A pesar de las bajas sensibles de Sinner y Musetti, Italia cuajó una fase final impecable para conquistar su tercera ensaladera consecutiva. El país transalpino se ha convertido en el dominador incontestable de la competición en los últimos años, pero todavía está lejos de las primeras posiciones del ránking.

Por delante de Italia todavía se encuentra España, sexto país en la clasificación histórica. Las vitrinas de 'La Armada' cuentan con 6 ensaladeras en sus vitrinas, la última de ellas conquistada en 2019.

España celebra la conquista de su última Copa Davis en 2019 / Kiko Huesca

Estas seis victorias sitúan a España a 4 títulos del tercer escalón del podio, compartido por Francia y Gran Bretaña. Muy lejos quedan las dos primeras posiciones, en las que se encuentran afincadas Australia, segunda con 28 ensaladeras, y Estados Unidos, primera con 32 a pesar de su sequía en los últimos tiempos.

¿Cómo queda el palmarés de la Copa Davis tras la victoria de Italia en 2025?

2025: Italia

2024: Italia

2023: Italia

2022: Canadá

2021: Federación Rusa de Tenis (RTF)

2019: España

2018: Croacia

2017: Francia

2016: Argentina

2015: Reino Unido

2014: Suiza

2013: República Checa

2012: República Checa

2011: España

2010: Serbia

2009: España

2008: España

2007: Estados Unidos

2006: Rusia

2005: Croacia

2004: España

2003: Australia

2002: Rusia

2001: Francia

2000: España

1999: Australia

1998: Suecia

1997: Suecia

1996: Francia

1995: Estados Unidos

1994: Suecia

1993: Alemania

1992: Estados Unidos

1991: Francia

1990: Estados Unidos

1989: Alemania Federal

1988: Alemania Federal

1987: Suecia

1986: Australia

1985: Suecia

1984: Suecia

1983: Australia

1982: Estados Unidos

1981: Estados Unidos

1980: Checoslovaquia

1979: Estados Unidos

1978: Estados Unidos

1977: Australia

1976: Italia

1975: Suecia

1974: Sudáfrica

1973: Australia

1972: Estados Unidos

1971: Estados Unidos

1970: Estados Unidos

1969: Estados Unidos

1968: Estados Unidos

1967: Australia

1966: Australia

1965: Australia

1964: Australia

1963: Estados Unidos

1962: Australia

1961: Australia

1960: Australia

1959: Australia

1958: Estados Unidos

1957: Australia

1956: Australia

1955: Australia

1954: Estados Unidos

1953: Australia

1952: Australia

1951: Australia

1950: Australia

1949: Estados Unidos

1948: Estados Unidos

1947: Estados Unidos

1946: Estados Unidos

1940–1945: No se disputó (Segunda Guerra Mundial)

1939: Australia

1938: Estados Unidos

1937: Estados Unidos

1936: Gran Bretaña

1935: Gran Bretaña

1934: Gran Bretaña

1933: Gran Bretaña

1932: Francia

1931: Francia

1930: Francia

1929: Francia

1928: Francia

1927: Francia

1926: Estados Unidos

1925: Estados Unidos

1924: Estados Unidos

1923: Estados Unidos

1922: Estados Unidos

1921: Estados Unidos

1920: Estados Unidos

1919: Australia

1915–1918: No se disputó (Primera Guerra Mundial)

1914: Australia

1913: Estados Unidos

1912: Gran Bretaña

1911: Australasia

1910: No se disputó

1909: Australasia

1908: Australasia

1907: Australasia

1906: Gran Bretaña

1905: Gran Bretaña

1904: Gran Bretaña

1903: Gran Bretaña

1902: Estados Unidos

1901: No se disputó

1900: Estados Unidos

La clasificación histórica está dominada por Estados Unidos y Australia, pero la Copa Davis ha experimentado un cambio de orden desde el siglo XXI. La jerarca de la competición lleva casi 20 años sin conquistar un título por los 22 de Australia, mientras que selecciones con menos importancia histórica están comenzando a ganar presencia en este ránking.