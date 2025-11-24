Tenis
Así queda el palmarés de la Copa Davis: todos los campeones y títulos de España
Consulta todos los campeones de la Copa Davis desde 1900 hasta hoy y cuántas ensaladeras ha ganado la selección española
Italia volvió a sentarse en el trono de la Copa Davis después de imponerse ante España en la gran final. Te contamos cómo queda el palmarés tras la disputa de la presente edición, destacando a los grandes ganadores históricos y las veces que la selección española ha conquistado la ensaladera.
A pesar de las bajas sensibles de Sinner y Musetti, Italia cuajó una fase final impecable para conquistar su tercera ensaladera consecutiva. El país transalpino se ha convertido en el dominador incontestable de la competición en los últimos años, pero todavía está lejos de las primeras posiciones del ránking.
Por delante de Italia todavía se encuentra España, sexto país en la clasificación histórica. Las vitrinas de 'La Armada' cuentan con 6 ensaladeras en sus vitrinas, la última de ellas conquistada en 2019.
Estas seis victorias sitúan a España a 4 títulos del tercer escalón del podio, compartido por Francia y Gran Bretaña. Muy lejos quedan las dos primeras posiciones, en las que se encuentran afincadas Australia, segunda con 28 ensaladeras, y Estados Unidos, primera con 32 a pesar de su sequía en los últimos tiempos.
¿Cómo queda el palmarés de la Copa Davis tras la victoria de Italia en 2025?
- 2025: Italia
- 2024: Italia
- 2023: Italia
- 2022: Canadá
- 2021: Federación Rusa de Tenis (RTF)
- 2019: España
- 2018: Croacia
- 2017: Francia
- 2016: Argentina
- 2015: Reino Unido
- 2014: Suiza
- 2013: República Checa
- 2012: República Checa
- 2011: España
- 2010: Serbia
- 2009: España
- 2008: España
- 2007: Estados Unidos
- 2006: Rusia
- 2005: Croacia
- 2004: España
- 2003: Australia
- 2002: Rusia
- 2001: Francia
- 2000: España
- 1999: Australia
- 1998: Suecia
- 1997: Suecia
- 1996: Francia
- 1995: Estados Unidos
- 1994: Suecia
- 1993: Alemania
- 1992: Estados Unidos
- 1991: Francia
- 1990: Estados Unidos
- 1989: Alemania Federal
- 1988: Alemania Federal
- 1987: Suecia
- 1986: Australia
- 1985: Suecia
- 1984: Suecia
- 1983: Australia
- 1982: Estados Unidos
- 1981: Estados Unidos
- 1980: Checoslovaquia
- 1979: Estados Unidos
- 1978: Estados Unidos
- 1977: Australia
- 1976: Italia
- 1975: Suecia
- 1974: Sudáfrica
- 1973: Australia
- 1972: Estados Unidos
- 1971: Estados Unidos
- 1970: Estados Unidos
- 1969: Estados Unidos
- 1968: Estados Unidos
- 1967: Australia
- 1966: Australia
- 1965: Australia
- 1964: Australia
- 1963: Estados Unidos
- 1962: Australia
- 1961: Australia
- 1960: Australia
- 1959: Australia
- 1958: Estados Unidos
- 1957: Australia
- 1956: Australia
- 1955: Australia
- 1954: Estados Unidos
- 1953: Australia
- 1952: Australia
- 1951: Australia
- 1950: Australia
- 1949: Estados Unidos
- 1948: Estados Unidos
- 1947: Estados Unidos
- 1946: Estados Unidos
- 1940–1945: No se disputó (Segunda Guerra Mundial)
- 1939: Australia
- 1938: Estados Unidos
- 1937: Estados Unidos
- 1936: Gran Bretaña
- 1935: Gran Bretaña
- 1934: Gran Bretaña
- 1933: Gran Bretaña
- 1932: Francia
- 1931: Francia
- 1930: Francia
- 1929: Francia
- 1928: Francia
- 1927: Francia
- 1926: Estados Unidos
- 1925: Estados Unidos
- 1924: Estados Unidos
- 1923: Estados Unidos
- 1922: Estados Unidos
- 1921: Estados Unidos
- 1920: Estados Unidos
- 1919: Australia
- 1915–1918: No se disputó (Primera Guerra Mundial)
- 1914: Australia
- 1913: Estados Unidos
- 1912: Gran Bretaña
- 1911: Australasia
- 1910: No se disputó
- 1909: Australasia
- 1908: Australasia
- 1907: Australasia
- 1906: Gran Bretaña
- 1905: Gran Bretaña
- 1904: Gran Bretaña
- 1903: Gran Bretaña
- 1902: Estados Unidos
- 1901: No se disputó
- 1900: Estados Unidos
La clasificación histórica está dominada por Estados Unidos y Australia, pero la Copa Davis ha experimentado un cambio de orden desde el siglo XXI. La jerarca de la competición lleva casi 20 años sin conquistar un título por los 22 de Australia, mientras que selecciones con menos importancia histórica están comenzando a ganar presencia en este ránking.
