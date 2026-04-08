Humillación histórica a Medvedev en Montecarlo: ¡doble rosco y raqueta destrozada!

Cualquiera que mire tenis de una manera regular, conocerá que Daniil Medvedev odia la tierra batida. No soporta disputar la gira de arcilla, aunque ha llegado a levantar títulos en esta superficie, como es el caso de Roma. Donde no lo hará es en Montecarlo esta edición, después de recibir la mayor paliza de su carrera como profesional. Tampoco puede recibir una mayor en cuanto a resultado.

El tenista ruso no ganó ni un solo juego en su debut en Mónaco y cayó estrepitosamente por un doble 6-0 ante Matteo Berrettini. Sí, el mismo tenista que eliminó hace un mes a Carlos Alcaraz en Indian Wells. Matteo Berrettini pasó totalmente por encima de un Medvedev descolocado, que llegó a destrozar la raqueta durante el encuentro.

No solo es increíble el resultado, sino también la cantidad de juegos consecutivos que acumula Berrettini. El italiano ha jugado dos partidos en Montecarlo y no ha perdido ni un solo juego hasta el momento. En su debut, venció a Roberto Bautista, que tuvo que retirarse en el primer set cuando iban 4-0. Y ahora, doble 'rosco' para minar la moral de uno de los mejores jugadores del planeta.

Se trata, como es evidente, de la derrota más dura de Daniil Medvedev como profesional. El ruso defendía octavos de final en territorio monegasco y perderá una discreta cantidad de puntos en el ranking. Sin embargo, si Bublik cumple y llega los octavos de final, bajaría del 'top ten' de nuevo, tras hacer un gran esfuerzo en los últimos torneos para escalar hasta este grupo.

Berrettini se postula como uno de los posibles 'cocos' en el torneo, tras haber jugado dos partidos de manera impecable. El italiano está jugando en Montecarlo gracias a una 'Wild Card', ya que lleva varios meses arrastrando lesiones y bajándose de torneos. Está claro que es un jugador muy peligroso cuando está sano y lo volvió a demostrar en la pista.

Matteo va por la parte del cuadro de Jannik Sinner, por lo que se vería las caras con el número dos del mundo en unos hipotéticos cuartos de final. Por el otro lado, Medvedev abandona el primer torneo de tierra batida y no jugará hasta el Masters 1000 de Madrid. Un descanso para un jugador que ha encadenado muchos torneos, intentando aprovechar su buen juego sobre la pista dura.