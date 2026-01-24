Osaka se retira por sorpresa del Open de Australia

La japonesa Naomi Osaka ha anunciado su retirada del Abierto de Australia por una lesión abdominal y no disputará el encuentro previsto contra Maddison Inglis, que iba a completar la jornada, y que supone el pase a los octavos de final de la jugadora australiana.

Osaka necesitó tres sets para ganar su encuentro de segunda ronda contra la rumana Sorana Cirstea. "Tuve que tomar la difícil decisión de retirarme para atender un problema que mi cuerpo necesita después de mi último partido. Tenía muchísimas ganas de seguir adelante y esta racha significó mucho para mí", dijo la nipona en redes sociales.

Naomi Osaka, con siete títulos en su carrera, que llegó a ser número uno del mundo y que cuenta con cuatro trofeos de Grand Slam, entre ellos dos en este escenario, en el 2019 y 2021 y otros tantos en el Abierto de Estado sUnidos (2018 y 2020), lamentó su retirada.

"He tenido que parar aquí; me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a sufrir más daño para poder volver a la cancha", añadió la nipona que agradeció al público y organización todo la atención recibida.

"Gracias por todo el amor y el apoyo... Estoy muy agradecida de que todos me hayan recibido tan bien. Y gracias a todo mi equipo por siempre apoyarme y a los organizadores del torneo por su amabilidad...", dijo en el comunicado.

Inglis jugará en octavos contra la polaca Iga Swiatek.