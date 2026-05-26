Del oro olímpico al infierno en París: El drama de Qinwen Zheng

La crisis de Qinwen Zheng continúa agravándose. La tenista china, que hace apenas un año formaba parte del top-10 mundial y alcanzaba los cuartos de final de Roland Garros, se despidió este lunes del Grand Slam parisino en primera ronda tras caer con claridad ante la polaca Maja Chwalinska por 6-4 y 6-0.

La derrota tendrá además un fuerte impacto en el ranking. La jugadora asiática, finalista del Open de Australianen 2024, abandonará oficialmente el top-100 dentro de dos semanas, confirmando así el complicado momento que atraviesa desde su regreso al circuito.

Muy afectada emocionalmente, Zheng no pudo contener las lágrimas durante su comparecencia posterior ante los medios.

“Los nervios y la presión no me permitieron jugar como quería”, confesó la china.

La jugadora reconoció además que nunca consiguió sentirse cómoda sobre la pista frente al tenis de su rival. “Ella jugó muy bien y yo no conseguía controlar sus bolas con liftado”, explicó.

Zheng admitió que la derrota fue especialmente dolorosa, aunque intentó mantener una visión positiva sobre el futuro.

“Fue muy difícil perder este partido, pero esto forma parte del tenis”, señaló. “Tengo que empezar de cero y quizá eso también pueda ser algo positivo porque necesito más partidos para recuperar el ritmo”.

Qinwen Zheng fue finalista en Australia 2024 / EFE

La actual situación de Zheng está muy marcada todavía por la operación de codo a la que tuvo que someterse en julio de 2025.

La china intentó reaparecer apenas unos meses después, durante el torneo de China Open de Pekín, aunque aquel regreso terminó siendo precipitado y acabó agravando aún más sus problemas físicos.

No fue hasta febrero cuando pudo reincorporarse realmente al circuito WTA, aunque desde entonces sigue lejos del nivel que la llevó a consolidarse entre las mejores jugadoras del mundo.