Oportunidad para Alcaraz: así puede recuperar el número 1

Carlos debuta la madrugada del miércoles en Buenos Aires donde buscará sus primeros puntos para recuperar la cima Este martes se cumplen cinco años de que se convirtió en tenista profesional con su primer punto ATP

Carlos Alcaraz debuta este miércoles en el torneo de Buenos Aires en el que será su regreso a las pistas después de tres meses y 11 días sin pisar una pista de tenis. Lo hará frente al al serbio Laslo Djere, número 57 del mundo y a quien nunca se ha enfrentado en partido oficial.

En todo este tiempo Alcaraz ha tenido que recuperarse primero de un problema en el abdominal que le obligó a retirarse del partido de cuartos de final que estaba jugando frente al danés Holger Rune cuando estaba perdiendo por 3-6 y 6-6 y posteriormente, cuando ya estaba a punto para arrancar la temporada 2023, el martes 3 de enero se lesionó el músculo semimembranoso de la pierna derecha durante un entrenamiento.

Una vez superado todos sus problemas físicos Carlitos debutará la madrugada del miércoles al jueves en el torneo de Buenos Aires con varios objetivos en su mente, uno de ellos recuperar el número uno que Djokovic le arrebató ganando el Open de Australia.

Cinco años de su primer punto ATP

Precisamente el día en que se cumplen cinco años desde que sumó su primer punto ATP en el ITF Futures de Murcia ganando al italiano Federico Gaio, Carlos volvió a una rueda de prensa previa a su debut en un torneo ATP. Han pasado muchísimas cosas desde aquel 14 de febrero de 2018 que tuvo el primer premio a su esfuerzo y a partir del cual pudo declararse como tenista profesional. Su crecimiento ha sido espectacular y su fulgurante carrera solo está al alcance de algunos privilegiados. Tras ir superando etapas y ganando títulos, Alcaraz vivió un 2022 de ensueño donde ganó los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona, los Masters 1000 de Miami y Madrid y el US Open, su primer Grand Slam, títulos que le llevaron al número 1, puesto que mantuvo durante 20 semanas hasta que Djokovic ganó el Open de Australia y se lo arrebató.

Cómo recuperar el número 1

Recuperarlo es una quimera con el serbio de vuelta, pero a Carlitos se le abre una posibilidad de conseguirlo antes de llegar a la temporada de tierra. No será fácil, pero si factible. Para ello Alcaraz deberá ganar el torneo que arranca este miércoles en Buenos Aires, donde sumaría 250 puntos, ganar en Río de Janeiro donde defiende el título, ganar Indian Wells donde sumaría 640 puntos y ganar Miami donde también defiende la corona. Cuatro torneos, cuatro triunfos.

Djokovic es número 1 con 7.070 puntos mientras que Alcaraz es número dos con 6.730, es decir, les separan 340 puntos. Si Alcaraz gana los cuatro torneos americanos llegaría a los 7.620 puntos y, en teoría, Novak Djokovic no podrá participar ni en Indian Wells ni en Miami por la política de Estados Unidos de no dejar entrar a personas no vacunadas del coronavirus, que es el caso del tenista serbio. Sí jugará probablemente Dubai, donde podría sumar ganando 320 puntos, que no le alcanzarían para mantenerse en cabeza del ranking si Alcaraz suma esos cuatro triunfos.

No es fácil, pero Carlitos ya ha demostrado que es capaz de todo en una pista de tenis. Habrá que ver cómo llega físicamente ya que le faltará ritmo de competición, pero la no presencia de 'Nole' en los próximos Masters 1000 le abre una ventana a poder alcanzar de nuevo el número 1.