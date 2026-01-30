El extenista y entrenador, Alex Corretja (51 años) sobre la resiliencia de Carlos Alcaraz en Australia: "Por días como hoy trabajas toda una vida"

Cuando España estaba amaneciendo, el tenista murciano Carlos Alcaraz se estaba jugando un paso a la final del Open de Australia ante el alemán, Alexander Zverev. Se trata de un torneo especial porque es el primer Grand Slam del año y porque el número uno del ranking ATP nunca ha conseguido levantar el trofeo.

Aunque ha empezado con muy buen pie, ganando los dos primeros sets por 6 a 4 y 7 a 6, en el tercero ha notado unos calambres en las piernas que le han impedido mostrar su mejor versión y han permitido a Zverev acercarse, imponiéndose en el tercer y cuarto set por 6 a 7 y 6 a 7, nuevamente. Sin embargo, en el quinto ha conseguido resarcirse y competir en el momento decisivo del partido y ha sentenciado con un punto en carrera espectacular y un 7 a 5 en el quinto set.

Carlos Alcaraz logra una victoria histórica en Australia / JOEL CARRETT

Mientras, el extenista y entrenador, Àlex Corretja, estaba comentándolo a través de la retransmisión por televisión y ha valorado la resiliencia del murciano, pero también la de 'Sascha': "Desde que ha notado los calambres, Zverev le ha sabido aguantar muy bien", resaltaba. Finalmente, después de cinco horas y 27 minutos, Alcaraz se ha alzado con la victoria y el pase a la final del domingo 1 de febrero.

"Lo más complicado es no venirse abajo cuando veía que se acercaba y no lo conseguía", comentaba Corretja, emocionado durante un partido épico. "Por días como hoy trabajas toda una vida, para conseguir meterte en otra gran final... y de una forma épica", señalaba el extenista, que sabe perfectamente lo que cuesta aguantar en las piernas un partido de las características de esta semifinal.

Alex Corretja, extenista, entrenador de tenis y comentarista. / ·

"Zverev ha sucumbido porque el chico que está en pista se ha recuperado de algo que parecía imposible y ha vuelto a demostrar que tiene magia, garra, valentía, mucha fe y que sobre todo, le pone toda el alma y la cabeza", resaltaba de las características más importantes del español para pasar a la gran final.

La fortaleza mental de 'Carlitos'

"Estoy muy emocionado por lo que acabamos de vivir. Es histórico lo que ha levantado y lo que ha sabido resistir Alcaraz", comentaba poco después. "Ha sido capaz de rehacerse, después de pasarlo fatal. Parecía que flaqueaba físicamente, pero mentalmente ha creído en sus posibilidades y ha ganado un partido imposible, y ya es la enésima vez que lo hace", resaltaba sobre la capacidad que tiene de sobreponerse a situaciones complicadas.

Más allá de la semifinal, el murciano está dando un clínic de fortaleza mental: "La cabeza le ha funcionado a las mil maravillas en este torneo y se le ha visto muy serio en todos los encuentros, con una confianza propia del número uno que es", resaltaba Corretja.

Carlos Alcaraz ya está en la final del Open de Australia 2026 / EFE

"Lo difícil es cuando te cuesta y no tienes ganas, cuando esperas que esté lloviendo y no poder entrenar y al abrir la ventana ves que hace Sol... Cuando es fácil todos lo pueden hacer, lo difícil es cuando ves que las piernas ya no te llegan. Alcaraz no gana hoy, gana gracias a muchos años de trabajo. La actitud es lo único que no se puede negociar", remataba.

Así, Alcaraz ha demostrado por qué es el mejor tenista del mundo. Con tan solo 22 años puede convertirse en el más joven en conseguir los cuatro Grand Slams: "Gracias por ponerme más presión todavía", bromeaba el de El Palmar en la entrevista en caliente sobre la pista del Rod Laver Arena de Melbourne cuando le recordaban el hito que tiene al alcance.