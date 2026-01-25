Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Alcaraz, Zverev y Medvedev

¿Qué partidos quedan por jugar?

Zverev ya se ha llevado el primer set ante Cerúndolo (6-2) y ha logrado el break en el segundo. Fantástica versión del alemán. Además de su partido, quedan todavía dos por disputar. Realmente solo se ha jugado el de Alcaraz esta madrugada. Ya nos lo podrían haber puesto más tarde...

Medvedev - Tien (en unos 20 minutos)

Bublik - De Miñaur (09:00)