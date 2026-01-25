En directo
OPEN AUSTRALIA
Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Alcaraz, Zverev y Medvedev
Sigue en directo la jornada de hoy domingo 25 de enero
Última hora de los partidos y resultados del Open de Australia con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Alexander Zverev en vivo.
¿Y qué tal el femenino?
Sin sorpresas en el cuadro femenino, con tres de los cuatro partidos ya finalizados con los siguientes resultados:
Sabalenka - Mboko (6-1, 7-6)
Putintseva - Jovic (0-6, 1-6)
Gauff - Muchova (6-1, 3-6, 6-3)
¿Qué partidos quedan por jugar?
Zverev ya se ha llevado el primer set ante Cerúndolo (6-2) y ha logrado el break en el segundo. Fantástica versión del alemán. Además de su partido, quedan todavía dos por disputar. Realmente solo se ha jugado el de Alcaraz esta madrugada. Ya nos lo podrían haber puesto más tarde...
Medvedev - Tien (en unos 20 minutos)
Bublik - De Miñaur (09:00)
Zverev, en juego
Alexander Zverev ya está disputando los octavos ante el argentino Francisco Cerúndolo. En el primer set, la cosa pinta bien para el germano, que ha logrado un doble break (5-2) y saca para poner el 1-0.
¡Buenos días! Aunque sea domingo, el tenis no para y nos regala los primeros partidos de octavos de final en Australia. Amanecemos con la gran noticia de que Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final tras derrotar a Tommy Paul. A lo largo de la mañana, conoceremos quién será su rival y los tenistas que podrían cruzarse en semifinales después. ¡Empezamos!
