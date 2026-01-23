En directo
OPEN AUSTRALIA
Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Alcaraz, Davidovich y Sabalenka
Sigue en directo la jornada de hoy viernes 23 de enero
Última hora de los partidos y resultados del Open de Australia con Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Aryna Sabalenka en vivo.
¿Qué ha pasado con Davidovich?
El tenista malagueño se retiró después de perder el segundo set, aunque sus molestias físicas ya eran evidentes desde el inicio del partido. Dos días antes, el español había ganado un duelo a cinco sets y ya venía de haber jugado dos torneos en 2026, llegando a la fase final en uno de ellos. Demasiado para Davidovich, que no será el rival de Carlos en octavos.
Actualización
Mientras que en el cuadro femenino...
Mboko V. derrotó a Tauson C. 7-6 5-7 6-3
Sabalenka A. derrotó a Potapova A. 7-6 7-6
Putintseva Y. derrotó a Sonmez Z. 6-3 6-7 6-3
Actualización
Menos partidos ya en el día de hoy, por lo que es más fácil repasarlos con detalle. De momento, vamos con los resultados en el cuadro masculino:
Tien L. derrotó a Borges N. 7-6, 6-4, 6-2
Medvedev D. derrotó a Marozsan F. 6-7 4-6 7-5 6-0 6-3
Paul T. derrotó a Davidovich A. 6-1 6-1 (ret)
Alcaraz C. derrotó a Moutet C. 6-2 6-4 6-1
¡Buenos días a todos! Pues ya sabemos todos los resultados de los tenistas españoles, que han jugado durante esta madrugada en Australia (allí de día, claro). Cara y cruz para ellos, con triunfo de Carlos Alcaraz y derrota, con retirada incluida, de Alejandro Davidovich. ¡Empezamos!
