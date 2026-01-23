Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Alcaraz, Davidovich y Sabalenka

¿Qué ha pasado con Davidovich?

El tenista malagueño se retiró después de perder el segundo set, aunque sus molestias físicas ya eran evidentes desde el inicio del partido. Dos días antes, el español había ganado un duelo a cinco sets y ya venía de haber jugado dos torneos en 2026, llegando a la fase final en uno de ellos. Demasiado para Davidovich, que no será el rival de Carlos en octavos.