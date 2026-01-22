En directo
OPEN AUSTRALIA
Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Sinner, Djokovic y Badosa
Sigue en directo la jornada de hoy jueves 22 de enero
Última hora de los partidos y resultados del Open de Australia con Jannik Sinner, Novak Djokovic y Paula Badosa en vivo.
Eliminación de Jódar
La otra derrota de esta madrugada en España ha sido la de Rafa Jódar. Sensaciones muy distintas a las de Badosa, ya que el madrileño no partía como favorito en el duelo contra Jakub Mensik (6-2, 6-4, 6-4). Aun así, el nivel que mostró fue bueno para la experiencia que carga a sus espaldas y solo pueden venir mejores resultados en el futuro.
Eliminación de Badosa
Paula Badosa cayó en segunda ronda del Open de Australia. Una derrota que va más allá de este Grand Slam, ya que la tenista catalana abandona el top 60 del mundo, situándose en la posición número 64. No solo eso, sino que España se queda sin representación femenina en tercera ronda, agudizando la crisis del país en esta modalidad.
El próximo partido interesante en Australia es el de Jannik Sinner, que saltará a la Rod Laver Arena a las 9:00 hora española. El italiano se enfrenta al tenista local James Duckworth con el objetivo de acceder a tercera ronda. Luego, no antes de las 10:10 en la Margaret Court, tendremos un gran duelo entre Casper Ruud y Jaume Munar.
¡Cuadro femenino!
Vamos con los resultados en el cuadro femenino:
Keys M. derrotó a Krueger A. 6–1, 7–5
Selekmeteva O. derrotó a Badosa P. 6–4, 6–4
Pegula J. derrotó a Kessler M. 6–0, 6–2
Pliskova Ka. derrotó a Tjen J. 6–4, 6–4
Kalinskaya A. derrotó a Grabher J. 6–3, 6–3
Inglis M. derrotó a Siegemund L. 6–4, 6–7(7), 7–6(10)
Noskova L. derrotó a Preston T. 6–2, 4–6, 6–2
Wang Xin. derrotó a Ostapenko J. 6–4, 6–4
Stearns P. derrotó a Marcinko P. 6–2, 7–5
Anisimova A. derrotó a Siniakova K. 6–1, 6–4
Mertens E. derrotó a Uchijima M. 6–3, 6–1
Actualización
Vamos con el repaso de la jornada hasta el momento y luego os explico lo que todavía nos queda por vivir.
Vacherot V. derrotó a Hijikata R. 6–1, 6–3, 4–6, 6–2
Mensik J. derrotó a Jodar R. 6–2, 6–4, 6–4
Darderi L. derrotó a Baez S. 6–3, 1–6, 6–4, 6–3
Khachanov K. derrotó a Basavareddy N. 6–1, 6–4, 6–3
Musetti L. derrotó a Sonego L. 6–3, 6–3, 6–4
Shelton B. derrotó a Sweeny D. 6–3, 6–2, 6–2
Quinn E. derrotó a Hurkacz H. 6–4, 7–6(5), 6–1
Djokovic N. derrotó a Maestrelli F. 6–3, 6–2, 6–2
Van de Zandschulp B. derrotó a Shang J. 7–6(8), 6–2, 6–3
¡Buenos días a todos! Otra jornada más en el Open de Australia y las malas noticias llegan desde Melbourne. De momento, día negro para el tenis español, con derrotas de Badosa y Jódar en segunda ronda. Todavía queda Jaume Munar por saltar a pista, que lo hará en el último turno de la Margaret Court. ¡Empezamos!
