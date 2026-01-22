Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Sinner, Djokovic y Badosa

Eliminación de Jódar

La otra derrota de esta madrugada en España ha sido la de Rafa Jódar. Sensaciones muy distintas a las de Badosa, ya que el madrileño no partía como favorito en el duelo contra Jakub Mensik (6-2, 6-4, 6-4). Aun así, el nivel que mostró fue bueno para la experiencia que carga a sus espaldas y solo pueden venir mejores resultados en el futuro.