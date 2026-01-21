En directo
OPEN AUSTRALIA
Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados de Alcaraz, Davidovich y Zverev
Sigue en directo la jornada de hoy miércoles 21 de enero
Última hora de los partidos y resultados del Open de Australia con Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Alexander Zverev en vivo.
¡Victoria de Davidovich!
El español se lleva una victoria clave ante Reilly Opelka y está también en tercera ronda. Gran día para el tenis español. Aquí, la crónica del partido.
Actualización
Mientras que en el cuadro femenino...
Shnaider D. derrotó a Gibson T. 3–6, 7–5, 6–3
Sonmez Z. derrotó a Bondar A. 6–2, 6–4
Svitolina E. derrotó a Klimovicova L. 7–5, 6–1
Sabalenka A. derrotó a Bai Z. 6–3, 6–1
Putintseva Y. derrotó a Jacquemot E. 6–1, 6–2
Baptiste H. derrotó a Hunter S. 6–2, 6–1
Mboko V. derrotó a McNally C. 6–4, 6–3
Tauson C. derrotó a Kudermetova P. 6–3, 3–6, 7–5
Potapova A. derrotó a Raducanu E. 7–6(3), 6–2
Gauff C. derrotó a Danilovic O. 6–2, 6–2
Actualización
¿Qué ha sucedido durante la madrugada española en Australia? Vamos con los resultados del cuadro masculino:
Cerúndolo F. derrotó a Dzumhur D. 6–3, 6–2, 6–1
Marozsan F. derrotó a Majchrzak K. 6–3, 6–4, 7–6(7)
Paul T. derrotó a Tirante T. A. 6–3, 6–4, 6–2
Rublev A. derrotó a Faria J. 6–4, 6–3, 4–6, 7–5
Medvedev D. derrotó a Halys Q. 6–7(11), 6–3, 6–4, 6–2
Etcheverry T. M. derrotó a Fery A. 7–6(7), 6–1, 6–3
¡Buenos días! Primera jornada de la segunda ronda del Open de Australia y ya tenemos varios partidos finalizados. Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda tras una dura batalla contra Yannick Hanfmann de casi tres horas, mientras que Alejandro Davidovich busca el pleno español en el quinto set. ¡Empezamos!
