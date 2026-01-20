En directo
OPEN AUSTRALIA
Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados con el debut Sinner y los españoles en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy martes 20 de enero
Última hora de los partidos y resultados del Open de Australia con Jannik Sinner, y los tenistas españoles en vivo..
Actualización
Hasta el momento, estos son los partidos finalizados de la jornada:
Darderi L. derrotó a Garín C. 7–6(7), 7–5, 7–6(7)
Sonego L. derrotó a Taberner C. 6–4, 6–0, 6–3
Musetti L. derrotó a Collignon R. (retirada) 4–6, 7–6(7), 7–5
Quinn E. derrotó a Griekspoor T. 6–2, 6–3, 6–2
Baez S. derrotó a Mpetschi Perricard G. 6–4, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3
Khachanov K. derrotó a Michelsen A. 4–6, 6–4, 6–3, 5–7, 6–3
¡Muy buenos días a todos! Este martes finalizan los partidos de primera ronda del Open de Australia, en otro día lleno de encuentros emocionantes. Hoy debutará Jannik Sinner, que defiende título en territorio oceánico, mientras que Rafa Jódar y Pablo Carreño ya están luchando por pasar de fase. ¡Empezamos!
