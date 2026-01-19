En directo
OPEN AUSTRALIA
Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados con Badosa y Djokovic en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy lunes 19 de enero
Última hora de los partidos y resultados del Open de Australia con Paula Badosa y Novak Djokovic en vivo..
WAWRINKA NO SE QUIERE DESPEDIR
La gran atracción ahora mismo está en el partido entre Djere y Wawrinka, con el suizo a un solo set de la victoria.
Campeón en Australia en 2014 está jugando su último torneo en Melboune después de anunciar su retirada a final de temporada y quiere seguir alargando su último baile.
Por el momento, cerca de conseguirlo, aunque Djere no ha dicho la última palabra.
MUNAR, MISIÓN REMONTADA
Jaume Munar es el otro tenista español que juega ahora mismo en Melbourne Park. Por el momento, malas noticias.
El balear cede el primer set ante el checo Svrcina por 6-3, aunque parece que levanta el vuelo en el inicio del segundo con 'break' a favor.
Por su parte, Paula Badosa arranca de manera inmejorable con un 2-0 en el inicio del primer set.
BADOSA EN ACCIÓN
Turno para Paula Badosa que empieza ahora mismo su partido ante la kazaja Diyas.
Importnate empezar bien con las semifinales del año pasado en la cabeza y la necesidad de volver a lo grande tras un 2025 marcado nuevamente por las lesiones.
FAA, FUERA DE COMBATE
De las grandes noticias de los partidos de esta madrugada hay que destacar la reitrada de Felix Auger-Aliassime, que no pudo acabar su partido ante el portugues Nuno Borges.
El favorito número 7 del cuadro y semifinalista en el pasado US Open, dice adiós por problemas físicos y deja despejado el camino de Medvedev, quien cumplió con creces en su debut.
JORNADA DE GRANDES DEBUTS
Muy buenos días y feliz lunes. Día de primera ronda en Australia con el debut de grandes nombres como Paula Badosa o Novak DJokovic.
De la madrugada, destacan victoria de otros favoritos como Medvedev, De Miñaur o Coco Gauff.
