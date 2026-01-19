Open Australia hoy en directo: Partidos y resultados con Badosa y Djokovic en vivo

WAWRINKA NO SE QUIERE DESPEDIR

La gran atracción ahora mismo está en el partido entre Djere y Wawrinka, con el suizo a un solo set de la victoria.

Campeón en Australia en 2014 está jugando su último torneo en Melboune después de anunciar su retirada a final de temporada y quiere seguir alargando su último baile.

Por el momento, cerca de conseguirlo, aunque Djere no ha dicho la última palabra.