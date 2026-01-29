Open de Australia en directo hoy; semifinales femeninas con Sabalenka y Rybakina, en vivo

¡Buenos días! Jornada únicamente femenina en el Open de Australia, con dos auténticos partidazos. Hoy se decide la final femenina que se vivirá el próximo sábado en Melbourne. Primero, Aryna Sabalenka y Elina Svitolina se verán las caras, y seguidamente lo harán en la otra semifinal Jessica Pegula y Elena Rybakina. ¡Empezamos!