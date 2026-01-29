En directo
OPEN AUSTRALIA
Open de Australia en directo hoy; semifinales femeninas con Sabalenka y Rybakina, en vivo
Sigue en directo las semifinales femeninas del Open de Australia
Úlrima hora y resultado de los partidos entre Aryna Sabalenka y Elina Svitolina, y Jessica Pegula y Elena Rybakina de las semifinales del Open de Australia 2026.
15-0
SABALENKA 1-0 SVITOLINA* | 1er SET (0-0)
Muy agresiva Sabalenka desde el resto. Veremos cómo aguanta físicamente Svitolina este ritmo.
SABALENKA* 1-0 SVITOLINA | 1er SET (0-0)
¡Sabalenka saca adelante un juego complicado! Ha tenido que salvar dos breaks en contra. Empieza por delante en el partido.
Svitolina tan solo ha sido capaz de ganar una vez a Sabalenka en su carrera y fue en el año 2020. Cinco años después, tiene una oportunidad de oro para repetir la hazaña y alcanzar su primera final de Grand Slam.
¡Saltan a pista ambas jugadoras! Calentamiento y esto empieza.
Aryna Sabalenka busca su cuarta final consecutiva en Australia. En cambio, Elina Svitolina nunca ha jugado una final de Grand Slam. Eso sí, la ucraniana llega en un momento de forma espectacular, después de pasar por encima de Coco Gauff (6-1, 6-2).
¡Buenos días! Jornada únicamente femenina en el Open de Australia, con dos auténticos partidazos. Hoy se decide la final femenina que se vivirá el próximo sábado en Melbourne. Primero, Aryna Sabalenka y Elina Svitolina se verán las caras, y seguidamente lo harán en la otra semifinal Jessica Pegula y Elena Rybakina. ¡Empezamos!
